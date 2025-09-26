Посадовці, підрядники та депутати: на Кіровоградщині 18 осіб підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн. ФОТОрепортаж

Лише упродовж останньої доби у Кіровоградській області повідомили про підозру 18 особам – очільникам громад, депутатам, підрядникам, постачальникам.

Так, виконавчий директор ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" за попередньою змовою з головним інженером та маркшейдером товариства здійснили незаконне видобування 42 тис. тонн корисних копалин загальнодержавного значення – мігматиту, шляхом проведення вибухових робіт після завершення дії дозволу на користування надрами. Збитки навколишньому природному середовищу становлять 43 млн гривень.

Посадовець філії "Оникіївське лісове господарство" ДП "Ліси України" допустив незаконну порубку 225 дерев на території природно-заповідного фонду, чим завдав 5 млн гривень шкоди довкіллю.

Директор товариства з обмеженою відповідальністю заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття в смт. Устинівка Кропивницького району. Фізична особа-підприємець унаслідок неналежного здійснення технічного нагляду за вказаними роботами допустив завищення їх вартості. Розмір завданих збитків складає 1,6 млн гривень.

Колишній начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Знам’янської РДА, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно видав будівельні паспорти щодо належності об’єктів до домогосподарств, внаслідок чого фізична особа шахрайським шляхом заволоділа компенсацією від продажу електричної енергії за "зеленим тарифом" в розмірі 17,4 млн гривень.

Кетрисанівський сільський голова здійснив незаконну виплату заробітної плати працівникам ради. Збитки державі складають 3,5 млн гривень.

Фізична особа - підприємець заволоділа бюджетними коштами під час постачання вугілля закладу освіти Олександрійського району, чим спричинила збитки в розмірі 1,7 млн гривень.

Директор малого підприємства у формі ТОВ за попередньою змовою з головним бухгалтером, директорами двох приватних підприємств та фізичною особою-підприємцем здійснили постачання піску до державного підприємства "СхідГЗК" за завищеною вартістю. Збитки державі складають 1 млн гривень.

Директор ТОВ заволодів 77 тоннами насіння соняшника, що перебувало на відповідальному зберіганні товариства та належало одному з закладів освіти Кропивницького району. Розмір завданих збитків сягає 774 тис. гривень.

Виконувач обов’язків директора комунального некомерційного підприємства "Попаснянська міська багатопрофільна лікарня" Попаснянської міської ради, релокованого з Луганщини, здійснив розтрату бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання для потреб лікарні за завищеною вартістю. Збитки державі складають 438 тис. гривень.

Директор товариства заволодів бюджетними коштами під час капітального ремонту будівлі міської лікарні № 1 в м. Олександрія, спричинивши 180 тис. гривень збитків державі.

Депутат Надлацької сільської ради Новоукраїнського району вніс завідомо недостовірні відомості щодо належного йому майна на суму 4,4 млн гривень до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як зазначається, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Загальна сума встановлених збитків державі та вартість незадекларованого майна у цих кримінальних провадженнях становить майже 80 млн грн.

Наразі у кримінальних провадженнях тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, та завершення досудового розслідування.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів, накладення арештів на майно підозрюваних, відсторонення їх від посад.





