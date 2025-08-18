УКР
Генпрокурор: прокуратура за один день оголосила чиновникам на Волині 10 підозр. ФОТОрепортаж

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття на Волині кримінальних схем, організованих нечистими на руку чиновниками та підрядниками. Зокрема, розслідування йде по таким епізодам як привласнення і розтрата, зловживання службовим становищем та земельний дерибан.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

В результаті роботи Волинської обласної прокуратори повідомлено 10 підозр. Сума збитків держави, спричинена внаслідок злочинної діяльності встановлюється. Але, як підкреслив Генпрокурор, це вже друга масштабна операція прокуратури в області протягом цього місяця.

"Це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків", - розповів Кравченко.

Серед підозрюваних:

  • Городищенський сільський голова безпідставно підписав додаткові угоди про збільшення вартості електроенергії
  • Посадовець Волинської ОВА зловживання під час закупівлі зерна. Контракт за завищеними цінами, результат, мільйонні збитки для держави
  • Службовці Держгеокадастру протиправно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника "Гнідавське болото"
  • Начальник закупівель ДП "Волинський облавтодор" разом із підрядником "списали" щебінь і його транспортування, яких ніколи не було
  • Службові особи Руденського психоневрологічного інтернату розтратили кошти, виділені на одяг та речі для мешканців
  • Керівництво компанії-підрядника "заробило" на ремонті рентген-кабінету Любомльського ТМО
  • Директор ліцею у Камінь-Каширському районі привласнив кошти громади на закупівлі комплекту "Лазертаг" для школярів
  • Начальник відділу Маневицької селищної ради розтратив бюджетні кошти при закупівлі пального.

Дивіться: Зловживання з бюджетними коштами та у сфері довкілля зі збитками майже 490 млн грн: на Полтавщині викрили 18 осіб, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Розкрадання бюджету на Волині
Кравченко Руслан (110) розкрадання (268) Офіс Генпрокурора (3394) Волинська область (900)
Топ коментарі
+2
тай це так - дрібноту половлять, відчитаються та далі продовжать
показати весь коментар
18.08.2025 20:31 Відповісти
+1
Та не може бути )
показати весь коментар
18.08.2025 19:33 Відповісти
+1
показати весь коментар
18.08.2025 20:19 Відповісти
Та не може бути )
показати весь коментар
18.08.2025 19:33 Відповісти
Да і я щось не вірю. Оббрехали чесних громадян.
показати весь коментар
18.08.2025 20:17 Відповісти
А з блат -хати Міндіча , там дє мільярди мародерелись , почати заборонено ? Все шито -корито … Чернишов , Кириленко, Шурма , Резніков, Умеров всі гуляють і бабло ховають
показати весь коментар
18.08.2025 21:43 Відповісти
Скільки цих підозр дійде до суду і скільки перейдуть у вироки? НУЛЬ. Квартальщик, а не прокурор
показати весь коментар
18.08.2025 20:13 Відповісти
Всі дійдуть до суду. Не сумнівайтесь.
показати весь коментар
18.08.2025 20:14 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 20:19 Відповісти
А скільки вироків буде???
показати весь коментар
18.08.2025 20:14 Відповісти
Нуль цілих, х*й десятих.
показати весь коментар
18.08.2025 20:27 Відповісти
Дійсно, не одних же мільйонерів ловити !!
показати весь коментар
18.08.2025 20:30 Відповісти
тай це так - дрібноту половлять, відчитаються та далі продовжать
показати весь коментар
18.08.2025 20:31 Відповісти
Астанавитесь…, нікому ж буде працювати…, таке враження, що у владі виключно якісь злодюги, може оголосити конкурс на звання чесного чиновника року… та хрін же знайдеш…
показати весь коментар
18.08.2025 21:07 Відповісти
 
 