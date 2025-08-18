РУС
Генпрокурор: прокуратура за один день объявила чиновникам на Волыни 10 подозрений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении на Волыни уголовных схем, организованных нечистыми на руку чиновниками и подрядчиками. В частности, расследование идет по таким эпизодам как присвоение и растрата, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вследствие работы Волынской областной прокураторы сообщено 10 подозрений. Сумма ущерба государства, причиненная вследствие преступной деятельности, устанавливается. Но, как подчеркнул генпрокурор, это уже вторая масштабная операция прокуратуры в области в течение этого месяца.

"Это уже вторая масштабная реализация в Волынской области в августе. Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: сделки с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн ущерба", - рассказал Кравченко.

Среди подозреваемых:

  • Городищенский сельский голова безосновательно подписал дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии.
  • Чиновник Волынской ОВА допустил злоупотребления при закупке зерна. Контракт по завышенным ценам, результат - миллионный ущерб для государства.
  • Чиновники Госгеокадастра противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника "Гнидавское болото".
  • Начальник закупок ГП "Волынский облавтодор" вместе с подрядчиком "списали" щебень и его транспортировку, которых никогда не было.
  • Должностные лица Руденского психоневрологического интерната растратили средства, выделенные на одежду и вещи для жителей.
  • Руководство компании-подрядчика "заработало" на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.
  • Директор лицея в Камень-Каширском районе присвоил средства громады на закупку комплекта "Лазертаг" для школьников.
  • Начальник отдела Маневичского поселкового совета растратил бюджетные средства при закупке горючего.

Читайте также: Более 5 млн грн неуплаченных налогов и сотрудничество с оккупантами - подозревается экс-генеральный директор ФК "Заря"

Розкрадання бюджету на Волині
хищения (143) подозрение (557) Офис Генпрокурора (2599) Волынская область (1030)
Та не може бути )
показать весь комментарий
18.08.2025 19:33 Ответить
Да і я щось не вірю. Оббрехали чесних громадян.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:17 Ответить
Скільки цих підозр дійде до суду і скільки перейдуть у вироки? НУЛЬ. Квартальщик, а не прокурор
показать весь комментарий
18.08.2025 20:13 Ответить
Всі дійдуть до суду. Не сумнівайтесь.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:14 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 20:19 Ответить
А скільки вироків буде???
показать весь комментарий
18.08.2025 20:14 Ответить
 
 