Генпрокурор: прокуратура за один день объявила чиновникам на Волыни 10 подозрений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении на Волыни уголовных схем, организованных нечистыми на руку чиновниками и подрядчиками. В частности, расследование идет по таким эпизодам как присвоение и растрата, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан.

Вследствие работы Волынской областной прокураторы сообщено 10 подозрений. Сумма ущерба государства, причиненная вследствие преступной деятельности, устанавливается. Но, как подчеркнул генпрокурор, это уже вторая масштабная операция прокуратуры в области в течение этого месяца.

"Это уже вторая масштабная реализация в Волынской области в августе. Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: сделки с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн ущерба", - рассказал Кравченко.

Среди подозреваемых:

Городищенский сельский голова безосновательно подписал дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии.

Чиновник Волынской ОВА допустил злоупотребления при закупке зерна. Контракт по завышенным ценам, результат - миллионный ущерб для государства.

Чиновники Госгеокадастра противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника "Гнидавское болото".

Начальник закупок ГП "Волынский облавтодор" вместе с подрядчиком "списали" щебень и его транспортировку, которых никогда не было.

Должностные лица Руденского психоневрологического интерната растратили средства, выделенные на одежду и вещи для жителей.

Руководство компании-подрядчика "заработало" на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.

Директор лицея в Камень-Каширском районе присвоил средства громады на закупку комплекта "Лазертаг" для школьников.

Начальник отдела Маневичского поселкового совета растратил бюджетные средства при закупке горючего.

