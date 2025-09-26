Чиновники, подрядчики и депутаты: в Кировоградской области 18 человек подозревают в злоупотреблениях на сумму почти 80 млн грн. ФОТОрепортаж

Только за последние сутки в Кировоградской области сообщили о подозрении 18 лицам - руководителям громад, депутатам, подрядчикам, поставщикам.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, исполнительный директор ПАО "Гайворонский специализированный карьер" по предварительному сговору с главным инженером и маркшейдером общества осуществили незаконную добычу 42 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения - мигматита, путем проведения взрывных работ после завершения действия разрешения на пользование недрами. Убытки окружающей природной среде составляют 43 млн гривен.

Чиновник филиала "Оникиевское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" допустил незаконную вырубку 225 деревьев на территории природно-заповедного фонда, чем нанес 5 млн гривен ущерба окружающей среде.

Также смотрите: Растрата бюджетных средств и злоупотребление властью с убытками более 100 млн грн: На Кировоградщине 22 должностным лицам сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Директор общества с ограниченной ответственностью завладел бюджетными средствами во время выполнения работ по ремонту дорожного покрытия в пгт. Устиновка Кропивницкого района. Физическое лицо-предприниматель вследствие ненадлежащего осуществления технического надзора за указанными работами допустил завышение их стоимости. Размер нанесенного ущерба составляет 1,6 млн гривен.

Бывший начальник отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Знаменской РГА, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно выдал строительные паспорта о принадлежности объектов к домохозяйствам, в результате чего физическое лицо мошенническим путем завладело компенсацией от продажи электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере 17,4 млн гривен.

Кетрисановский сельский голова осуществил незаконную выплату заработной платы работникам совета. Убытки государству составляют 3,5 млн гривен.

Физическое лицо - предприниматель завладела бюджетными средствами при поставке угля учебному заведению Александрийского района, чем нанесла ущерб в размере 1,7 млн гривен.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Директор малого предприятия в форме ООО по предварительному сговору с главным бухгалтером, директорами двух частных предприятий и физическим лицом-предпринимателем осуществили поставки песка в государственное предприятие "ВостГОК" по завышенной стоимости. Убытки государству составляют 1 млн гривен.

Директор ООО завладел 77 тоннами семян подсолнечника, которые находились на ответственном хранении общества и принадлежали одному из учебных заведений Кропивницкого района. Размер нанесенного ущерба достигает 774 тыс. гривен.

Исполняющий обязанности директора коммунального некоммерческого предприятия "Попаснянская городская многопрофильная больница" Попаснянского городского совета, релокованого с Луганщины, совершил растрату бюджетных средств при закупке медицинского оборудования для нужд больницы по завышенной стоимости. Убытки государству составляют 438 тыс. гривен.

Директор общества завладел бюджетными средствами во время капитального ремонта здания городской больницы № 1 в г. Александрия, причинив 180 тыс. гривен убытков государству.

Также смотрите: Генпрокурор: прокуратура за один день объявила чиновникам на Волыни 10 подозрений. ФОТОрепортаж

Депутат Надлацкого сельского совета Новоукраинского района внес заведомо недостоверные сведения относительно принадлежащего ему имущества на сумму 4,4 млн гривен в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как отмечается, действия подозреваемых квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Общая сумма установленных убытков государству и стоимость незадекларированного имущества в этих уголовных производствах составляет почти 80 млн грн.

Сейчас в уголовных производствах продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных уголовных правонарушений, и завершение досудебного расследования.

Читайте: Обогащение, злоупотребление служебным положением, халатность: сегодня 18 чиновников Львовщины получили подозрения, - Кравченко

Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения, наложении арестов на имущество подозреваемых, отстранении их от должностей.





