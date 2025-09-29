РУС
На Сумщине военнослужащий приговорен к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии опьянения

7 лет дали военному за смертельное ДТП в Сумской области

По публичному обвинению прокуроров Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона военнослужащий признан виновным в совершении уголовных преступлений, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей и оставление в опасности.

Установлено, что в январе 2024 года на Сумщине военнослужащий, управляя автомобилем "Volkswagen Transporter" в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые стояли у обочины дороги, информирует Цензор.НЕТ.

В результате ДТП от полученных травм одна женщина погибла на месте происшествия, другая получила многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести.

После совершенного обвиняемый, не остановился и не оказал помощь пострадавшим. Он покинул место происшествия, но в тот же день был задержан. Военнослужащий признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права управления транспортными средствами на срок пять лет.

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскал в их пользу возмещение расходов на лечение и погребение, а также компенсацию морального вреда.

ДТП (7747) суд (25241) Сумская область (3703) Офис Генпрокурора (2658)
війскового швидко засудили...А як там такіж справи відностно судей, прокурорів та чинуш ОВА...роками тягнуться
29.09.2025 11:54 Ответить
Те саме питання цікавить - як поживає суддя Тандир?
29.09.2025 11:55 Ответить
Тандир розчулено висякався
29.09.2025 12:02 Ответить
П'яний за кермом, це злочинець/убивця!!! Аксіома життєва!
29.09.2025 12:47 Ответить
 
 