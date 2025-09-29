У заповідній зоні на Вінниччині викрито підпільне виробництво наркотиків на 5 мільйонів гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрито та затримано злочинну групу осіб, які організували виготовлення і збут психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах.
За даними слідства четверо осіб – троє чоловіків і жінка вирощували понад 5,7 тисячі кущів коноплі у заказнику загальнодержавного значення "Згарський" у Вінницькому районі. Там вони зібрали врожай, а також облаштували лабораторію для виготовлення амфетаміну, інформує Цензор.НЕТ.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та на земельних ділянках, які вони використовували, вилучено: 120 кілограмів канабісу у готовому вигляді; понад 5,7 тисячі рослин коноплі; амфетамін і прекурсори; лабораторне обладнання; готівкові кошти; автомобілі, телефони та банківські картки.
Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин на "чорному ринку" становить близько 5 мільйонів гривень.
Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
знову відділ по боротьбі з наркотою, без грошей залишився.
це ж поки нове виробництво запустиш, скільки часу та мороки....