У заповідній зоні на Вінниччині викрито підпільне виробництво наркотиків на 5 мільйонів гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрито та затримано злочинну групу осіб, які організували виготовлення і збут психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

За даними слідства четверо осіб – троє чоловіків і жінка вирощували понад 5,7 тисячі кущів коноплі у заказнику загальнодержавного значення "Згарський" у Вінницькому районі. Там вони зібрали врожай, а також облаштували лабораторію для виготовлення амфетаміну, інформує Цензор.НЕТ.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та на земельних ділянках, які вони використовували, вилучено: 120 кілограмів канабісу у готовому вигляді; понад 5,7 тисячі рослин коноплі; амфетамін і прекурсори; лабораторне обладнання; готівкові кошти; автомобілі, телефони та банківські картки.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин на "чорному ринку" становить близько 5 мільйонів гривень.

Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Також дивіться: На Буковині викрито та припинено підпільне виробництво тютюну, який реалізовували по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вінницька область (1096) наркотики (1475) Офіс Генпрокурора (3455)
та, шо ж то коїться?
знову відділ по боротьбі з наркотою, без грошей залишився.
це ж поки нове виробництво запустиш, скільки часу та мороки....
показати весь коментар
29.09.2025 16:26 Відповісти
... і це поліція не бачила ,чи не хотіла бачити?
показати весь коментар
29.09.2025 17:13 Відповісти
 
 