Упродовж тижня було притягнуто до відповідальності низку осіб, чиї дії завдали державі збитків на 71 мільйон гривень

Збитки обороні на 71 мільйон: підозри по всій Україні

Спеціалізовані прокурори у сфері оборони продовжують протидію кримінальним правопорушенням, пов’язаним із розтратою та привласненням бюджетних коштів, шахрайством із виділеними для потреб оборони коштами, службовою недбалістю.

Упродовж минулого тижня прокурори повідомили про підозру низці осіб, у результаті протиправних дій яких державі завдано збитків на 71 мільйон гривень, інформує Цензор.НЕТ.

Серед випадків, встановлених минулого тижня:

  • Миколаївська область – начальник служби пального підозрюється у розкраданні та недбалості, через що армія втратила понад 25 мільйонів гривень.
  • Дніпропетровська область – військовий посадовець закупив військове майно за завищеними цінами, завдавши державі збитків на суму близько 4 мільйонів гривень.
  • Львівська область – сержант допустив втрату військового майна на понад 1 мільйон гривень.
  • Одеська область – інспектор технічного нагляду через неналежну перевірку робіт завдав державі збитків на понад 418 тисяч гривень. Колишній заступник начальника військового навчального закладу організував незаконні виплати підлеглому, що обійшлося державі у понад 1 мільйон 100 тисяч гривень.
  • Полтавська область – начальник технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки організував незаконні нарахування грошового забезпечення підлеглим на понад 1 мільйон гривень.
  • Волинська область – двоє військовослужбовців через сфальсифіковане лікування незаконно отримали виплати на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень.
  • Рівненська область – старший лейтенант привласнила 409 тисяч гривень, оформивши собі винагороду за нібито службу на передовій.
  • Донецька область – військовослужбовець за підробленими документами незаконно отримав 43,5 тисячі гривень та домігся звільнення зі служби.
  • Сумська область – командир мінометної батареї, вчинивши дезертирство, заволодів військовими транспортними засобами та майном на 31 мільйон гривень.
  • Східний регіон – група підприємців і директорів комунального та приватного підприємств через фіктивні угоди з "постачання" FPV-дронів та засобів радіоелектронної боротьби привласнила 5,5 мільйона гривень.

Усі кримінальні провадження перебувають під контролем спеціалізованих прокурорів у сфері оборони.

Офіс Генпрокурора (3460) війна в Україні (6396)
Верещучка з групою осіб, що своїми діями/рішеннями з Урядового кварталу, призвели до захоплення московітами Півдня України та смертей Українців!! Група осіб….
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_28/ Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення ...

protocol.ua

https://protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_statty...



1. Кримінальне правопорушення визнається таким, що вчинене групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови ...
показати весь коментар
30.09.2025 11:48 Відповісти
тобто, від сьогодні така статистика від зелених дегенератів?
десь, за останній період, декільком особам було щось повідомлено?
а де, оті мільйони мільярдів?
показати весь коментар
30.09.2025 12:03 Відповісти
А за дев'ять років так і не було притягнуто до відповідальності низку осіб, чиї дії завдали збитків на понад 92 мільйони гривень бюджету Одеси (по курсу 2016 року це $3,5 млн).
показати весь коментар
30.09.2025 12:19 Відповісти
 
 