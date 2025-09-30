Упродовж тижня було притягнуто до відповідальності низку осіб, чиї дії завдали державі збитків на 71 мільйон гривень

Спеціалізовані прокурори у сфері оборони продовжують протидію кримінальним правопорушенням, пов’язаним із розтратою та привласненням бюджетних коштів, шахрайством із виділеними для потреб оборони коштами, службовою недбалістю.

Упродовж минулого тижня прокурори повідомили про підозру низці осіб, у результаті протиправних дій яких державі завдано збитків на 71 мільйон гривень, інформує Цензор.НЕТ.

Серед випадків, встановлених минулого тижня:

Миколаївська область – начальник служби пального підозрюється у розкраданні та недбалості, через що армія втратила понад 25 мільйонів гривень.

Дніпропетровська область – військовий посадовець закупив військове майно за завищеними цінами, завдавши державі збитків на суму близько 4 мільйонів гривень.

Львівська область – сержант допустив втрату військового майна на понад 1 мільйон гривень.

Одеська область – інспектор технічного нагляду через неналежну перевірку робіт завдав державі збитків на понад 418 тисяч гривень. Колишній заступник начальника військового навчального закладу організував незаконні виплати підлеглому, що обійшлося державі у понад 1 мільйон 100 тисяч гривень.

Полтавська область – начальник технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки організував незаконні нарахування грошового забезпечення підлеглим на понад 1 мільйон гривень.

Волинська область – двоє військовослужбовців через сфальсифіковане лікування незаконно отримали виплати на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Рівненська область – старший лейтенант привласнила 409 тисяч гривень, оформивши собі винагороду за нібито службу на передовій.

Донецька область – військовослужбовець за підробленими документами незаконно отримав 43,5 тисячі гривень та домігся звільнення зі служби.

Сумська область – командир мінометної батареї, вчинивши дезертирство, заволодів військовими транспортними засобами та майном на 31 мільйон гривень.

Східний регіон – група підприємців і директорів комунального та приватного підприємств через фіктивні угоди з "постачання" FPV-дронів та засобів радіоелектронної боротьби привласнила 5,5 мільйона гривень.

Усі кримінальні провадження перебувають під контролем спеціалізованих прокурорів у сфері оборони.

