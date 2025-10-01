СБУ затримала ще 2 агентів російського ГРУ, які допомагали ворогу обстрілювати Краматорськ та Слов’янськ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки, які коригували комбіновані атаки окупантів по Донеччині.

Щоб отримати координати для обстрілів, окупанти завербували місцевих жителів, які у Телеграм-каналах закликали до повної окупації регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Після вербування агенти поодинці шпигували на різних прифронтових ділянках, про що "звітували" своїм кураторам в анонімних чатах.

Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов’янська, який наводив російські авіабомби та артилерію на місця зосередження українських військ на території громади. Для конспірації перед "виходом" на завдання агент одягав тактичну форму та видавав себе за воїна Сил оборони.

Інший фігурант – 66-річний житель Краматорська, якого російські спецслужбісти завербували через його знайомого – бойовика військових угруповань РФ на східному фронті. Через "зв’язкового" агент передавав окупантам геолокації блокпостів та маршрути руху мобільних вогневих груп українських захисників.

Співробітники СБУ викрили обох зловмисників і провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зонах ворожої розвідактивності. Після документування дій російської агентури кожного з них було затримано. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.







