1 225 6

СБУ затримала ще 2 агентів російського ГРУ, які допомагали ворогу обстрілювати Краматорськ та Слов’янськ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки, які коригували комбіновані атаки окупантів по Донеччині.

Щоб отримати координати для обстрілів, окупанти завербували місцевих жителів, які у Телеграм-каналах закликали до повної окупації регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Після вербування агенти поодинці шпигували на різних прифронтових ділянках, про що "звітували" своїм кураторам в анонімних чатах.

Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов’янська, який наводив російські авіабомби та артилерію на місця зосередження українських військ на території громади. Для конспірації перед "виходом" на завдання агент одягав тактичну форму та видавав себе за воїна Сил оборони.

Інший фігурант – 66-річний житель Краматорська, якого російські спецслужбісти завербували через його знайомого – бойовика військових угруповань РФ на східному фронті. Через "зв’язкового" агент передавав окупантам геолокації блокпостів та маршрути руху мобільних вогневих груп українських захисників.

Співробітники СБУ викрили обох зловмисників і провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зонах ворожої розвідактивності. Після документування дій російської агентури кожного з них було затримано. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ

Читайте: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські "КАБи" на Костянтинівку

Краматорськ (780) СБУ (13414) Донецька область (9713) Краматорський район (735) Слов’янськ (695)
Та розстріляти таку паскуду мало ,в країні війна ворог знищує Україну ,ніби граются з колоборантами.
01.10.2025 10:39 Відповісти
нажаль, таких підарасів там -через одного
01.10.2025 10:40 Відповісти
Параша вийшла з Конвенції шодо заборони катувань полонених. Я ні на шо не натякаю але як каже сруське присліввя - ну если они нет то на можно к росиянам и суда нет.
01.10.2025 10:44 Відповісти
Для чого довічне . Посадити на пів години на палю і вистачить .
01.10.2025 10:45 Відповісти
Поки буде в нас теперішнє законодавство, доти будуть такі випадки. Але , що дивного, коли риго-зелена влада є проросійською на практиці, давно мали б ввести довічне покарання за допомогу окупантам.
01.10.2025 10:47 Відповісти
Садити таких тварюк в клітки посеред села на яке вони наводили ракети і нехай місцеві з ними розбираються
01.10.2025 11:08 Відповісти
 
 