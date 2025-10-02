Служба безпеки затримала безробітне подружжя, яке на замовлення РФ готувало теракт в Одесі. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту в Одесі. За результатами комплексних заходів затримано подружжя ворожих агентів, які за завданням РФ готували підрив українських військових.

Для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та "прозвітували" куратору з РФ. Після "погодження" одного з об’єктів з рашистом фігуранти планували закласти там вибухівку.

Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту. За даними слідства, ворожими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру. Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

