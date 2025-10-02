УКР
Служба безпеки затримала безробітне подружжя, яке на замовлення РФ готувало теракт в Одесі. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту в Одесі. За результатами комплексних заходів затримано подружжя ворожих агентів, які за завданням РФ готували підрив українських військових.

Для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та "прозвітували" куратору з РФ. Після "погодження" одного з об’єктів з рашистом фігуранти планували закласти там вибухівку.

Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту. За даними слідства, ворожими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру. Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ, ДБР та Нацполіція ліквідували 11 "схем для ухилянтів" у різних регіонах України: затримано 23 осіб. ФОТОрепортаж

Одеса (5630) Одеська область (3517) СБУ (13418) теракт (1071) Одеський район (312)
+2
+1
А хіба їх вода не забрала?
показати весь коментар
02.10.2025 10:25 Відповісти
Так тоді б ніхто про них не взнав. А так іншим покидькам наука буде. Але таких покидьків нажаль в Україні дуже багато. Кончені вилупки, працювати не хочуть, а жерти й пити смачно хочуть.
показати весь коментар
02.10.2025 11:02 Відповісти
тєлєграм по популярності вже обігнав Work.ua
показати весь коментар
02.10.2025 10:25 Відповісти
Навіть Герої України та пан Бутусов користуються Телеграмом. Але ніт - знаходяться ще люди, які вважають, що мають право вказувати іншим, яким месенджером їм користуватися
показати весь коментар
02.10.2025 10:29 Відповісти
Стоять два хлопця врозкаряку. Хіба в Україні вже є офіційні гомопари? Написали ж подружжя.
показати весь коментар
02.10.2025 10:28 Відповісти
та панятна. Якби то була жінка, то була би в спідниці. сто процентів
показати весь коментар
02.10.2025 10:41 Відповісти
Поперше там хлопців немає, то виродки. Подруге та шо з ліва то самка, невже жіночих ніг та дупи не розгледів?
показати весь коментар
02.10.2025 11:05 Відповісти
Ще не раз почуємо за Одесу.Ждуни чекали "рускана міра".
Де знаходився до війни головний осередок сепаратизму ? Що було 2 травня в Будинку профспілок?
Ви що вважаєте,що то вже кінець сепаратюг ?
показати весь коментар
02.10.2025 10:34 Відповісти
Ось тому Бог і карає це скопище лайна.
показати весь коментар
02.10.2025 11:09 Відповісти
Рєбус - хто з цих двох дружина в подружжі?
показати весь коментар
02.10.2025 10:37 Відповісти
..И тогда с ними нужно тоже совершить теракт.
показати весь коментар
02.10.2025 10:48 Відповісти
 
 