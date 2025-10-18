Враг атакует беспилотниками: в Черкассах и Полтаве прогремели взрывы, в Запорожье загорелось админздание и учебное заведение. ФОТО (обновлено)

В ночь на субботу, 18 октября, в Черкассах, Полтаве и Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Черкассах был слышен взрыв, - сообщалось в 00:17.

В Полтаве был слышен взрыв, - сообщалось в 00:28.

В Полтаве были слышны повторные взрывы, - сообщалось в 00:32.

Оккупанты также атаковали дронами Запорожье. В результате вражеской атаки возник пожар в административном здании.

"Враг атаковал Запорожье. В результате обстрела возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала", - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обновление

Впоследствии Федоров сообщил о том, что в полночь враг ударил "шахедом" по одному из учебных заведений.

"Произошло возгорание трехэтажного здания. Экстренные службы огонь уже укротили. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте также: Полтавская область вернула свет и воду после российской атаки дронами