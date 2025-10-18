РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7409 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников Атака беспилотников на Полтавщину Атака беспилотников на Запорожье
2 463 7

Враг атакует беспилотниками: в Черкассах и Полтаве прогремели взрывы, в Запорожье загорелось админздание и учебное заведение. ФОТО (обновлено)

В ночь на субботу, 18 октября, в Черкассах, Полтаве и Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Черкассах был слышен взрыв, - сообщалось в 00:17.

В Полтаве был слышен взрыв, - сообщалось в 00:28.

В Полтаве были слышны повторные взрывы, - сообщалось в 00:32.

Оккупанты также атаковали дронами Запорожье. В результате вражеской атаки возник пожар в административном здании.

"Враг атаковал Запорожье. В результате обстрела возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала", - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

атака на Запорожье

атака на Запорожье

Обновление

Впоследствии Федоров сообщил о том, что в полночь враг ударил "шахедом" по одному из учебных заведений.

"Произошло возгорание трехэтажного здания. Экстренные службы огонь уже укротили. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

атака на запоріжжя

атака на запоріжжя

атака на запоріжжя

Читайте также: Полтавская область вернула свет и воду после российской атаки дронами

Автор: 

Запорожье (2804) Тахтаулове (796) Черкассы (874) Запорожская область (3659) атака (627) Полтавская область (1288) Черкасская область (140) Запорожский район (301) Полтавский район (85) Черкасский район (63)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.10.2025 01:28 Ответить
Там у нього ще два співучасника Оманський та Краснов.
показать весь комментарий
18.10.2025 04:46 Ответить
я так розумію мир вже настав ?
показать весь комментарий
18.10.2025 01:32 Ответить
Це перші салюти на честь "перемоги" Зеленського, наступні будуть ще потужніші.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:40 Ответить
Такий геноцидний мир від Оманського, Краснова та Окурка.
показать весь комментарий
18.10.2025 04:43 Ответить
Трамп думає, що то фейверки від паперового тигру - просто ідіот
показать весь комментарий
18.10.2025 05:17 Ответить
Це Трамп припиняє вбивства. Не забуваймо.
показать весь комментарий
18.10.2025 06:39 Ответить
 
 