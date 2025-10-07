Полтавщина вернула свет и воду после российской атаки дронами
На Полтавщине полностью восстановили водоснабжение и подачу электроэнергии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во вторник заявил врио главы Полтавской областной администрации Владимир Когут.
"Водоснабжение и подача электроэнергии восстановлены в полном объеме. Благодарим специалистов за работу", - написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, в ночь на 7 октября враг атаковал Полтавщину дронами-камикадзе. Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.
К ликвидации последствий были привлечены спасатели и пожарный поезд. Вследствие ударов повреждения получил и энергетический объект, что повлекло перебои с водо- и электроснабжением в части области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль