Полтавщина вернула свет и воду после российской атаки дронами

На Полтавщине полностью восстановили водоснабжение и подачу электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во вторник заявил врио главы Полтавской областной администрации Владимир Когут.

"Водоснабжение и подача электроэнергии восстановлены в полном объеме. Благодарим специалистов за работу", - написал он в своем телеграм-канале.

Читайте: Россияне обстреляли территорию подразделения ГСЧС в Никополе: ранен спасатель. ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 7 октября враг атаковал Полтавщину дронами-камикадзе. Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

К ликвидации последствий были привлечены спасатели и пожарный поезд. Вследствие ударов повреждения получил и энергетический объект, что повлекло перебои с водо- и электроснабжением в части области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака РФ на Прилуки: поврежден объект критической инфраструктуры

Больше читайте в нашем Telegram-канале