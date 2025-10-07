РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11069 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Полтаву
2 328 3

Оккупанты ночью атаковали Полтавскую область дронами: пожары и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 7 октября враг атаковал Полтавщину дронами: пожары в админзданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. К ликвидации привлечены спасатели и пожарный поезд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

К работам привлечено 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мощные взрывы в Полтаве: город атаковали российские дроны

Враг нанес удар дронами по Полтавской области
Враг нанес удар дронами по Полтавской области
Враг нанес удар дронами по Полтавской области
Враг нанес удар дронами по Полтавской области
Враг нанес удар дронами по Полтавской области
Враг нанес удар дронами по Полтавской области
Враг нанес удар дронами по Полтавской области
Враг нанес удар дронами по Полтавской области
Враг нанес удар дронами по Полтавской области
Враг нанес удар дронами по Полтавской области

Автор: 

обстрел (29867) Тахтаулове (792) ГСЧС (5161) Полтавская область (1276) Полтавский район (81)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не має поїздів елекричок ...Навіть з затримкою ..
показать весь комментарий
07.10.2025 06:49 Ответить
Як завжди пишуть що незначні пошкодження пустих складів, сараїв, інколи осель і тому подібне. А якщо щось значне- мовчать. Конкретно по Полтаві. Значні руйнування локомотивного депо (електропоїздів), дистанцію електрпостачання, тягові підстанції, навколишню територію (адмін.будівлю,та інше).
показать весь комментарий
07.10.2025 08:46 Ответить
То де ж та фламіндіч, знову рожевої фарби не завезли?(
показать весь комментарий
07.10.2025 09:22 Ответить
 
 