Оккупанты ночью атаковали Полтавскую область дронами: пожары и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 7 октября враг атаковал Полтавщину дронами: пожары в админзданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. К ликвидации привлечены спасатели и пожарный поезд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

К работам привлечено 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мощные взрывы в Полтаве: город атаковали российские дроны



















