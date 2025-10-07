2 328 3
Оккупанты ночью атаковали Полтавскую область дронами: пожары и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 7 октября враг атаковал Полтавщину дронами: пожары в админзданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. К ликвидации привлечены спасатели и пожарный поезд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.
К работам привлечено 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци", - говорится в сообщении.
