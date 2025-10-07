РУС
Мощные взрывы в Полтаве: город атаковали российские дроны

атака беспилотников на Полтаву 7 октября

Мощные взрывы прогремели в Полтаве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об атаке на город сообщили в Полтавской ОГА.

Жителей региона призвали оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По данным Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, около 00:26 было зафиксировано движение ударных беспилотников в направлении Полтавы с севера.

В 00:30 дроны заметили на севере области - они двигались курсом на юг.

Около 01:11 появилась информация о новой группе БпЛА, которая приближалась к Полтаве с двух направлений - северного и южного.

Уже в 01:14 сообщили, что беспилотники находятся в центральной части области и направляются в сторону запада.

Серия взрывов прогремела вечером 6 октября также в Харькове. Город атаковали российские беспилотники.

Де потужні вибухи у ростові?
07.10.2025 01:33 Ответить
В москві.Москва і в крайності пітер.А ростов що? Потерплять холопи.
07.10.2025 01:38 Ответить
Вибухів багато було чути, надіємося що все збили.
07.10.2025 01:58 Ответить
Шахеди в Українському небі як в себе вдома. Вільна каса неба Чернігівщи для них 24/7( а далі на Києв, Полтаву, Шостку і по всій країні.
До біса вже пускових площадок навколо цілі і неушкоджені як і міста звідки ці «птахи» руськага «міра» летят.
07.10.2025 09:15 Ответить
 
 