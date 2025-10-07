Мощные взрывы в Полтаве: город атаковали российские дроны
Мощные взрывы прогремели в Полтаве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об атаке на город сообщили в Полтавской ОГА.
Жителей региона призвали оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По данным Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, около 00:26 было зафиксировано движение ударных беспилотников в направлении Полтавы с севера.
В 00:30 дроны заметили на севере области - они двигались курсом на юг.
Около 01:11 появилась информация о новой группе БпЛА, которая приближалась к Полтаве с двух направлений - северного и южного.
Уже в 01:14 сообщили, что беспилотники находятся в центральной части области и направляются в сторону запада.
Серия взрывов прогремела вечером 6 октября также в Харькове. Город атаковали российские беспилотники.
До біса вже пускових площадок навколо цілі і неушкоджені як і міста звідки ці «птахи» руськага «міра» летят.