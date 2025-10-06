Около двух десятков взрывов прогремели в Харькове: враг атакует дронами, произошли пожары

Вечером понедельника, 6 октября, в Харькове прогремела серия взрывов на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне" и городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, под ударом Индустриальный район, на месте попадания пожар. Данных о пострадавших пока не поступало, - сообщил Терехов в 22:38.

По состоянию на 23:03, по информации "Суспільного", в городе прогремел 21 взрыв.

"За двадцать минут дроновой атаки на Харьков прозвучали около двух десятков взрывов. В городе вспыхнули несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала. На город еще движется группа вражеских боевых дронов - будьте осторожны", - сообщал городской голова в 23:03.

Больше читайте в нашем Telegram-канале