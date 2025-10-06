УКР
Атака безпілотників на Харків
Зо два десятки вибухів пролунали у Харкові: ворог атакує дронами, сталися пожежі

Ввечері понеділка, 6 жовтня, у Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне" та міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, під ударом Індустріальний район. За попередньою інформацією, на місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило, - повідомив Терехов о 22:38. 

Станом на 23:03, за інформацією "Суспільного", у місті пролунав 21 вибух.

"За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні", - повідомляв міський голова о 23:03.

Харків (5891) атака (592) дрони (5907) Харківська область (1707) Харківський район (576)
Примерно 24 взрыва . Почти все прилеты в один район. Опять примерно пол города как и вчера без света. Причем по времени шел налет примерно 30 мин. Сплошной грохот.
