УКР
Новини Атака безпілотників
629 4

Потужні вибухи у Полтаві: місто атакували російські дрони

атака безпілотників на Полтаву 7 жовтня

Потужні вибухи пролунали у Полтаві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про атаку на місто повідомили в Полтавській ОВА.

Мешканців регіону закликали залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За даними Повітряних Сил Збройних сил України, близько 00:26 було зафіксовано рух ударних безпілотників у напрямку Полтави з півночі.

О 00:30 дрони помітили на півночі області - вони рухалися курсом на південь.

Близько 01:11 з’явилася інформація про нову групу БпЛА, що наближалася до Полтави з двох напрямків - північного та південного.

Вже о 01:14 повідомили, що безпілотники перебувають у центральній частині області та прямують у бік заходу.

Серія вибухів пролунала ввечері 6 жовтня також у Харкові. Місто атакували російські безпілотники.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

безпілотник (5001) Полтава (584) атака (592) Полтавська область (1242) Полтавський район (83)
Де потужні вибухи у ростові?
07.10.2025 01:33 Відповісти
В москві.Москва і в крайності пітер.А ростов що? Потерплять холопи.
07.10.2025 01:38 Відповісти
Вибухів багато було чути, надіємося що все збили.
07.10.2025 01:58 Відповісти
Уже без света город. Пора подключать батареи. На два часа должно хватить.
07.10.2025 02:33 Відповісти
 
 