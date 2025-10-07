Потужні вибухи у Полтаві: місто атакували російські дрони

Потужні вибухи пролунали у Полтаві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про атаку на місто повідомили в Полтавській ОВА.

Мешканців регіону закликали залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За даними Повітряних Сил Збройних сил України, близько 00:26 було зафіксовано рух ударних безпілотників у напрямку Полтави з півночі.

О 00:30 дрони помітили на півночі області - вони рухалися курсом на південь.

Близько 01:11 з’явилася інформація про нову групу БпЛА, що наближалася до Полтави з двох напрямків - північного та південного.

Вже о 01:14 повідомили, що безпілотники перебувають у центральній частині області та прямують у бік заходу.

Серія вибухів пролунала ввечері 6 жовтня також у Харкові. Місто атакували російські безпілотники.

