Окупанти вночі атакували Полтавщину дронами: пошкоджено енергооб’єкт, скасовано ряд приміських поїздів (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 7 жовтня ворог атакував Полтавщину дронами: пожежі в адмінбудівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. До ліквідації залучено рятувальників та пожежний потяг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник ОВА Володимир Когут, унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури.

"Також пошкоджень зазнав енергетичний обʼєкт. Без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

За інформацією АТ "Укрзалізниця", через обстріли на Полтавщині скасовано низку приміських поїздів.

Цієї доби тимчасово не курсуватимуть:

№6356 Полтава-Південна – Огульці;

№6353 Огульці – Полтава-Південна;

№6531 Полтава-Південна – Кременчук;

№6532 Кременчук – Полтава-Південна;

№6724 Ромодан – Полтава-Південна;

№6572\6654 Полтава-Південна – Берестин – Лозова;

№6655/6577 Лозова – Берестин – Полтава-Південна.

Сьогодні за обмеженим маршрутом курсуватимуть поїзди:

№6722 курсуватиме за маршрутом Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна);

№6721 Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан).

Наразі поїзд №6722 Ромодан – Полтава-Київська відправився зі станції Гоголеве із затримкою 1,5 години.

