Полтавська область повернула світло і воду після російської атаки дронами

7 жовтня в Полтавські області відновили водо і електропостачання після російської атаки

У Полтавській області повністю відновили водопостачання та подачу електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у вівторок заявив т.в.о. голови Полтавської обласної адміністрації Володимир Когут.

"Водопостачання та подача електроенергії відновлено у повному обсязі. Дякую фахівцям за роботу", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Читайте: Росіяни обстріляли територію підрозділу ДСНС у Нікополі: поранено рятувальника. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня ворог атакував Полтавщину дронами-камікадзе. Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

До ліквідації наслідків було залучено рятувальників та пожежний потяг. Внаслідок ударів пошкоджень зазнав і енергетичний об’єкт, що спричинило перебої з водо- та електропостачанням у частині області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака РФ на Прилуки: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

обстріл (31230) Полтава (588) електроенергія (6400) водопостачання (851) Полтавська область (1246) Полтавський район (86)
Круто, звісно. Велика подяка всім причетним.
07.10.2025 18:35 Відповісти
Це ви ********* для того, щоб москалі знали куди бити знову? Довбойоби.
07.10.2025 18:36 Відповісти
не "куди бити", бо вони і так знають куди, а "коли можна знову бити"
07.10.2025 19:22 Відповісти
Бахкало ночью прилично.
07.10.2025 18:56 Відповісти
Насумщині вже четверті сутки немжуть повернуть 😭
07.10.2025 19:03 Відповісти
О. Доповіли телепні. Тепер чекайте нового прильоту.
07.10.2025 19:20 Відповісти
 
 