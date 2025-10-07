Полтавська область повернула світло і воду після російської атаки дронами
У Полтавській області повністю відновили водопостачання та подачу електроенергії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у вівторок заявив т.в.о. голови Полтавської обласної адміністрації Володимир Когут.
"Водопостачання та подача електроенергії відновлено у повному обсязі. Дякую фахівцям за роботу", – написав він у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня ворог атакував Полтавщину дронами-камікадзе. Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.
До ліквідації наслідків було залучено рятувальників та пожежний потяг. Внаслідок ударів пошкоджень зазнав і енергетичний об’єкт, що спричинило перебої з водо- та електропостачанням у частині області.
