Росіяни обстріляли територію підрозділу ДСНС у Нікополі: поранено рятувальника. ФОТОрепортаж

Російські війська здійснили прицільний артобстріл території підрозділу ДСНС Нікополя на Дніпропетровщині, постраждав 33-річний рятувальник.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ

Колеги доправили його до лікарні, попередньо - з осколковим пораненням ноги.

Крім того, внаслідок удару пошкоджена будівля пожежного депо та вибиті вікна.

