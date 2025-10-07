УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9853 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини
280 0

Росіяни обстріляли територію підрозділу ДСНС у Нікополі: поранено рятувальника. ФОТОрепортаж

Російські війська здійснили прицільний артобстріл території підрозділу ДСНС Нікополя на Дніпропетровщині, постраждав 33-річний рятувальник.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ

Колеги доправили його до лікарні, попередньо - з осколковим пораненням ноги.

Крім того, внаслідок удару пошкоджена будівля пожежного депо та вибиті вікна.

Також дивіться: Рятувальники потрапили під повторний обстріл на Полтавщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Нікополі поранено рятувальника внаслідок артобстрілу
У Нікополі поранено рятувальника внаслідок артобстрілу
У Нікополі поранено рятувальника внаслідок артобстрілу
У Нікополі поранено рятувальника внаслідок артобстрілу

Автор: 

обстріл (31230) ДСНС (5305) Нікополь (1369) Дніпропетровська область (4329) Нікопольський район (468)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 