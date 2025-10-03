Рятувальники потрапили під повторний обстріл на Полтавщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Полтавській області рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків нічного удару потрапили під повторний обстріл російських військ.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, пошкоджено пожежний автомобіль, проте самі надзвичайники не постраждали.

У ніч проти 3 жовтня регіон зазнав комбінованої атаки ракетами та дронами. Через влучання та уламки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні будинки. У кількох громадах вибиті вікна, зруйновані покрівлі та пошкоджені лінії електропередач.







Для ліквідації наслідків обстрілів залучили понад 140 рятувальників та більше ніж 40 одиниць техніки. Усі займання вдалося загасити.

