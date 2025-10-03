Ворог ударив по Полтавській області ракетами та дронами: є влучання та падіння уламків, постраждала енергетична інфраструктура

Російські війська вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Пошкоджені енергетичні об’єкти та приватне житло, однак усі атаки минули без людських жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Володимир Когут.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

