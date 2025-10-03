УКР
Новини Удар росіян по Полтавщині
1 532 13

Ворог ударив по Полтавській області ракетами та дронами: є влучання та падіння уламків, постраждала енергетична інфраструктура

Ракети та шахеди атакували Полтавщину

Російські війська вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Пошкоджені енергетичні об’єкти та приватне житло, однак усі атаки минули без людських жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Володимир Когут.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих",  - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі масовано атакував низку областей України

Автор: 

обстріл (31158) Полтавська область (1238) Полтавський район (81)
Фламінги та паляниці вже мчать карати енергетику кацапні.💪
показати весь коментар
03.10.2025 08:52 Відповісти
Питання до полтавських *********, яки в 2019 році на уговори не голосувати за Ze та Слуг *****, казали - пасмотрим, хуже не будет, ТО ШО ПОСМаТРЕЛИ? Хуже не стало?
показати весь коментар
03.10.2025 09:00 Відповісти
Так це вони з кацапстану шахеди та ракети запускають?
показати весь коментар
03.10.2025 09:06 Відповісти
Не пересмикуйте.
Звісно шо запускають кацапи. То мені зараз цікава думка полтавських *********, ім стало хуже чим було до травня 2019 року чи ні. І вони вже пАсматрели чи ще не надивились. А ви з отіх полтавських?
показати весь коментар
03.10.2025 09:44 Відповісти
А шо, якби когось іншого вибрали то ***** не напав би? Тільки не треба зараз про Чонгар розмінований говорити. Шахеди та ракети не з Чонгару запускають. А стосовно виборів 2019 так шо, тільки в Полтаві за нього голосували?
показати весь коментар
03.10.2025 10:00 Відповісти
Бачу ви не вловили смисла мого запитання яке пов'язане причино-наслідковими .... .
І ви надаєтє типову для ********* відповід на конкретні запитання. Тому це мене не дивує.
То стало хуже чим було до травня 2019 року?
Насматрелись?
показати весь коментар
03.10.2025 10:10 Відповісти
Тупо порівнювати час до повномаштабної війни та під час великої війни. Шо за дебільне порівняння?
показати весь коментар
03.10.2025 10:17 Відповісти
Як так тупо? Це ж ви порівняти вирішили у 2019 році та обрали Ze СХ та все оце шо зараз коїтся. Чи ні не ви? Ви ж казали шо хуже ня будят і пасмотрим.
То як стало? Не хуже?
Пасматрели?
показати весь коментар
03.10.2025 11:34 Відповісти
Ви чи тупий чи москаль чи зелений. До речі, пишу з фронта, щоб не було питань -чому не в окопі від таких тварин як ви (на відміну від вас не в окопі((((
Так ось, коли в 2019 році вибрали цю зелену мразь, в США одразу багато політиків сказало-ну а зараз хай Україна готується до війни, бо зелена почвара ще до виборів казала- зійдемся посередині і дуже мріяла заглянути персонально в очко ***** полізати. А потім був Оман з укр.літаком збитим, договорняки про здачу країни , потім розведення військ по заказу кремля, потім розмінування всіх підходів до України починая від Маріуполя , Чонгара та др. І ще голосні воплі, що США нагнєтають, не буде війни, і США хуже скабєєвой. Да, і шашлички в травні. А ще закриті ракетні програми, скорочення війська і його фінансування, репресії патріотів та й підписана вашим дерьмаков з грінпоцем формула штанмайєра. Ну і що, як ви, розумово обдарований ви наш, русня не зрозуміла, що ій підготували всі шляхи для наступу?
Тому і поперла на Україну
Я,як військовий ,знаю ще дуже багато страшних фактів про те що ця фсбшна наша влада зробила в країні.
Вам же утиркам Порошенко, який укріпляв армію, почав тихо завозити зброю в країну,за свої гроші зробив ППО в київський обл., відновив розробки ******** зброї -був не такий. Так ось отримали такого як ви бажали - поржати,пожрати, посрати тупого зрадника. Подобається,що зараз є в країні??? Спитайте у багатьох нормальних військових, не дуполизів грінпоца та дерьмака типу білецького з барбершопу, що вони на цю тему думають- так от більшисть вважає,що як би Порох був президентом, такого би кошмару по всій країні не було би. А було би таке ж саме що і до 2022 року-країна готувалась би до війни нормально, і ворог не почав би повномасштабну війну. А зелена мерзота зробила все можливе і неможливе для успіху ***** в цій війні
А таки тупи шльондра , як ви- просто дали можливість такому статися, коли обрали наркомана, піськограя, зрадника і тупу ляльку бабломойського та кремля на такий пост в країні.
Іште,не обляпайтесь тепер!
Тому, вже добре видно- що ви чи тупий чи така ж сволота як зельц.
показати весь коментар
03.10.2025 11:27 Відповісти
На сьогодні половина тих голосувальщиків "хуже не будєт" драпанули до Європи, щоб зберегти свої дупи. А ті, що залишилися, половина сидить в шмарафоні і прославляють Боневтіка Позорно-Брехливого і знову готові за нього проголосувати, бо мізків як не було, так і з прильотом ракет не прибавилося.
Одесити в своїй великій більшості проголосували за Боневтіка Позорно-Брехливого, якого ще знають яу Гундоса, Бубочку, Херпіду, Не лоха і після стихії, яка створила повінь загинуло 9 людей. Бо влада на місцях, створені Боневтіком військово-цивільні адміністрації нуль у ведені господарства, а наділи військові однострої і головне в них красуватися мордами на телеекрані та відмивати кошти. Не почистили лівньовки та інші споруди і не зробили самого елементарного - не закрили місто, хоча синоптики попереджали.
показати весь коментар
03.10.2025 11:25 Відповісти
В Чернігівській енергетику винесли. Взялися за Полтавську. Далі буде...
показати весь коментар
03.10.2025 09:10 Відповісти
Гундосик пообіцяв, що мацквабад наступний !
показати весь коментар
03.10.2025 09:24 Відповісти
буратіно з козирем чілять в Європі і передають потужно - тримайтеся там в пунктах незламності
показати весь коментар
03.10.2025 09:51 Відповісти
 
 