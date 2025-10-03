Ворог ударив по Полтавській області ракетами та дронами: є влучання та падіння уламків, постраждала енергетична інфраструктура
Російські війська вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Пошкоджені енергетичні об’єкти та приватне житло, однак усі атаки минули без людських жертв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Володимир Когут.
"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Gary Grant
показати весь коментар03.10.2025 08:52 Відповісти Посилання
+5 Старый зольдат
показати весь коментар03.10.2025 09:00 Відповісти Посилання
+5 Грицько Добрий
показати весь коментар03.10.2025 09:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звісно шо запускають кацапи. То мені зараз цікава думка полтавських *********, ім стало хуже чим було до травня 2019 року чи ні. І вони вже пАсматрели чи ще не надивились. А ви з отіх полтавських?
І ви надаєтє типову для ********* відповід на конкретні запитання. Тому це мене не дивує.
То стало хуже чим було до травня 2019 року?
Насматрелись?
То як стало? Не хуже?
Пасматрели?
Так ось, коли в 2019 році вибрали цю зелену мразь, в США одразу багато політиків сказало-ну а зараз хай Україна готується до війни, бо зелена почвара ще до виборів казала- зійдемся посередині і дуже мріяла заглянути персонально в очко ***** полізати. А потім був Оман з укр.літаком збитим, договорняки про здачу країни , потім розведення військ по заказу кремля, потім розмінування всіх підходів до України починая від Маріуполя , Чонгара та др. І ще голосні воплі, що США нагнєтають, не буде війни, і США хуже скабєєвой. Да, і шашлички в травні. А ще закриті ракетні програми, скорочення війська і його фінансування, репресії патріотів та й підписана вашим дерьмаков з грінпоцем формула штанмайєра. Ну і що, як ви, розумово обдарований ви наш, русня не зрозуміла, що ій підготували всі шляхи для наступу?
Тому і поперла на Україну
Я,як військовий ,знаю ще дуже багато страшних фактів про те що ця фсбшна наша влада зробила в країні.
Вам же утиркам Порошенко, який укріпляв армію, почав тихо завозити зброю в країну,за свої гроші зробив ППО в київський обл., відновив розробки ******** зброї -був не такий. Так ось отримали такого як ви бажали - поржати,пожрати, посрати тупого зрадника. Подобається,що зараз є в країні??? Спитайте у багатьох нормальних військових, не дуполизів грінпоца та дерьмака типу білецького з барбершопу, що вони на цю тему думають- так от більшисть вважає,що як би Порох був президентом, такого би кошмару по всій країні не було би. А було би таке ж саме що і до 2022 року-країна готувалась би до війни нормально, і ворог не почав би повномасштабну війну. А зелена мерзота зробила все можливе і неможливе для успіху ***** в цій війні
А таки тупи шльондра , як ви- просто дали можливість такому статися, коли обрали наркомана, піськограя, зрадника і тупу ляльку бабломойського та кремля на такий пост в країні.
Іште,не обляпайтесь тепер!
Тому, вже добре видно- що ви чи тупий чи така ж сволота як зельц.
Одесити в своїй великій більшості проголосували за Боневтіка Позорно-Брехливого, якого ще знають яу Гундоса, Бубочку, Херпіду, Не лоха і після стихії, яка створила повінь загинуло 9 людей. Бо влада на місцях, створені Боневтіком військово-цивільні адміністрації нуль у ведені господарства, а наділи військові однострої і головне в них красуватися мордами на телеекрані та відмивати кошти. Не почистили лівньовки та інші споруди і не зробили самого елементарного - не закрили місто, хоча синоптики попереджали.