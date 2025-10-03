Враг ударил по Полтавской области ракетами и дронами: есть попадания и падение обломков, пострадала энергетическая инфраструктура
Российские войска ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Повреждены энергетические объекты и частное жилье, однако все атаки прошли без человеческих жертв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владимир Когут.
"Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и БпЛА. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской громаде обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Звісно шо запускають кацапи. То мені зараз цікава думка полтавських *********, ім стало хуже чим було до травня 2019 року чи ні. І вони вже пАсматрели чи ще не надивились. А ви з отіх полтавських?