Враг ударил по Полтавской области ракетами и дронами: есть попадания и падение обломков, пострадала энергетическая инфраструктура

Российские войска ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Повреждены энергетические объекты и частное жилье, однако все атаки прошли без человеческих жертв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владимир Когут.

"Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и БпЛА. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской громаде обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

