Враг ударил по Полтавской области ракетами и дронами: есть попадания и падение обломков, пострадала энергетическая инфраструктура

Ракеты и шахиды атаковали Полтавскую область

Российские войска ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Повреждены энергетические объекты и частное жилье, однако все атаки прошли без человеческих жертв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владимир Когут.

"Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и БпЛА. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской громаде обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ночью массированно атаковал ряд областей Украины

Фламінги та паляниці вже мчать карати енергетику кацапні.💪
03.10.2025 08:52 Ответить
Питання до полтавських *********, яки в 2019 році на уговори не голосувати за Ze та Слуг *****, казали - пасмотрим, хуже не будет, ТО ШО ПОСМаТРЕЛИ? Хуже не стало?
03.10.2025 09:00 Ответить
Так це вони з кацапстану шахеди та ракети запускають?
03.10.2025 09:06 Ответить
Не пересмикуйте.
Звісно шо запускають кацапи. То мені зараз цікава думка полтавських *********, ім стало хуже чим було до травня 2019 року чи ні. І вони вже пАсматрели чи ще не надивились. А ви з отіх полтавських?
03.10.2025 09:44 Ответить
А шо, якби когось іншого вибрали то ***** не напав би? Тільки не треба зараз про Чонгар розмінований говорити. Шахеди та ракети не з Чонгару запускають. А стосовно виборів 2019 так шо, тільки в Полтаві за нього голосували?
03.10.2025 10:00 Ответить
В Чернігівській енергетику винесли. Взялися за Полтавську. Далі буде...
03.10.2025 09:10 Ответить
Гундосик пообіцяв, що мацквабад наступний !
03.10.2025 09:24 Ответить
буратіно з козирем чілять в Європі і передають потужно - тримайтеся там в пунктах незламності
