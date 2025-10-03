Враг ночью массированно атаковал ряд областей Украины

В ночь на 3 октября российские войска нанесли массированный удар по ряду регионов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

Враг атаковал Полтавскую и Харьковскую области большим количеством ударных БпЛА. Под атакой Шахедов были Харьков, Полтава, Лубенский район, Днепр и Одесса.

По Полтавщине оккупанты также запустили баллистические и крылатые ракеты.

Как всегда, баллистика, крылатые ракеты и дроны применялись одновременно, то есть отражать такую атаку Силам обороны значительно труднее, из-за разной скорости, принципа действия и количества средств нападения.

По сообщению местных пабликов Харьковщины и Полтавщины, в результате комбинированно-массированной атаки врага в некоторых районах регионов фиксируются перебои с электроснабжением.

