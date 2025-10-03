РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
Враг ночью массированно атаковал ряд областей Украины

В ночь на 3 октября российские войска нанесли массированный удар по ряду регионов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

Враг атаковал Полтавскую и Харьковскую области большим количеством ударных БпЛА. Под атакой Шахедов были Харьков, Полтава, Лубенский район, Днепр и Одесса.

По Полтавщине оккупанты также запустили баллистические и крылатые ракеты.

Как всегда, баллистика, крылатые ракеты и дроны применялись одновременно, то есть отражать такую атаку Силам обороны значительно труднее, из-за разной скорости, принципа действия и количества средств нападения.

По сообщению местных пабликов Харьковщины и Полтавщины, в результате комбинированно-массированной атаки врага в некоторых районах регионов фиксируются перебои с электроснабжением.

Ze, коли Мацква залишится без електроенергії?
03.10.2025 06:44 Ответить
половина ппо кацапії захищає мацкву. Пробити важко, треба щось ефективніше, ніж пєрдєлкі з моторчиком.
03.10.2025 07:07 Ответить
А фламінго, яки вже "вироблчють" по 50 одиниць на місяць, ну як кажуть два - три ексПЕРДЬя.
03.10.2025 07:26 Ответить
Віртуальні
03.10.2025 08:41 Ответить
Но гроши яки на них освоів Zе та К° реальні.
03.10.2025 09:02 Ответить
Дивне питання.
03.10.2025 07:09 Ответить
Скорійш риторичне.
03.10.2025 07:24 Ответить
Коли вийде фламінго версії 2.0, він буде називатися *********.
03.10.2025 08:12 Ответить
 
 