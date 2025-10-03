УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10074 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
3 549 7

Ворог вночі масовано атакував низку областей України

ракети,шахеди

В ніч на 3 жовтня російські війська завдали масованого удару по низці регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали.

Ворог атакував Полтавщину та Харківщину великою кількістю ударних БпЛА. Під атакою Шахедів були Харків, Полтава, Лубенський район, Дніпро та Одеса. 

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

По Полтавщині окупанти також запустили балістичні та крилаті ракети.

Як завжди, балістика, крилаті ракети та дрони застосовувались одночасно, тобто відбивати таку атаку Силам оборони значно важче, через різну швидкість, принцип дії та кількість засобів нападу.

За повідомленням місцевих пабліків Харківщини та Полтавщини, внаслідок комбіновано-масованої атаки ворога в деяких районах регіонів фіксуються перебої з електропостачанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 50 тис. "шахедів" випустила Росія по Україні від початку повномасштабної війни, - ЗМІ

Автор: 

обстріл (31141) ракети (4196) Шахед (1537)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ze, коли Мацква залишится без електроенергії?
показати весь коментар
03.10.2025 06:44 Відповісти
половина ппо кацапії захищає мацкву. Пробити важко, треба щось ефективніше, ніж пєрдєлкі з моторчиком.
показати весь коментар
03.10.2025 07:07 Відповісти
А фламінго, яки вже "вироблчють" по 50 одиниць на місяць, ну як кажуть два - три ексПЕРДЬя.
показати весь коментар
03.10.2025 07:26 Відповісти
Віртуальні
показати весь коментар
03.10.2025 08:41 Відповісти
Дивне питання.
показати весь коментар
03.10.2025 07:09 Відповісти
Скорійш риторичне.
показати весь коментар
03.10.2025 07:24 Відповісти
Коли вийде фламінго версії 2.0, він буде називатися *********.
показати весь коментар
03.10.2025 08:12 Відповісти
 
 