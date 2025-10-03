Ворог вночі масовано атакував низку областей України
В ніч на 3 жовтня російські війська завдали масованого удару по низці регіонів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали.
Ворог атакував Полтавщину та Харківщину великою кількістю ударних БпЛА. Під атакою Шахедів були Харків, Полтава, Лубенський район, Дніпро та Одеса.
По Полтавщині окупанти також запустили балістичні та крилаті ракети.
Як завжди, балістика, крилаті ракети та дрони застосовувались одночасно, тобто відбивати таку атаку Силам оборони значно важче, через різну швидкість, принцип дії та кількість засобів нападу.
За повідомленням місцевих пабліків Харківщини та Полтавщини, внаслідок комбіновано-масованої атаки ворога в деяких районах регіонів фіксуються перебої з електропостачанням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль