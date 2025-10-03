Спасатели попали под повторный обстрел на Полтавщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Полтавской области спасатели ГСЧС во время ликвидации последствий ночного удара попали под повторный обстрел российских войск.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, поврежден пожарный автомобиль, однако сами чрезвычайники не пострадали.

В ночь на 3 октября регион подвергся комбинированной атаке ракетами и дронами. Из-за попадания и обломков повреждены объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия и частные дома. В нескольких громадах выбиты окна, разрушены кровли и повреждены линии электропередач.







Для ликвидации последствий обстрелов привлекли более 140 спасателей и более 40 единиц техники. Все возгорания удалось потушить.

