Россияне обстреляли территорию подразделения ГСЧС в Никополе: ранен спасатель. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска осуществили прицельный артобстрел территории подразделения ГСЧС Никополя на Днепропетровщине, пострадал 33-летний спасатель.
Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ
Коллеги доставили его в больницу, предварительно - с осколочным ранением ноги.
Кроме того, вследствие удара повреждено здание пожарного депо и выбиты окна.
