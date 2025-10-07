РУС
Россияне обстреляли территорию подразделения ГСЧС в Никополе: ранен спасатель. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска осуществили прицельный артобстрел территории подразделения ГСЧС Никополя на Днепропетровщине, пострадал 33-летний спасатель.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ

Коллеги доставили его в больницу, предварительно - с осколочным ранением ноги.

Кроме того, вследствие удара повреждено здание пожарного депо и выбиты окна.

Также смотрите: Спасатели попали под повторный обстрел на Полтавщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Никополе ранен спасатель в результате артобстрела
Автор: 

обстрел (29888) ГСЧС (5161) Никополь (1200) Днепропетровская область (4536) Никопольский район (465)
