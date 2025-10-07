Нічна атака РФ на Прилуки: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Ворог атакував критичну інфраструктуру Прилук зранку 7 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив начальник РВА Володимир Чернов.
"Є приліт по обʼєкту критичної інфраструктури. Внаслідок цього в частині міста відсутнє енергопостачання. Ситуація контрольована. На місці працюють всі необхідні служби. Потерпілих немає", - розповів начальник РВА.
Також він додав, що в Прилуцькому районі працюють 56 "Пунктів незламності".
За даними місцевих телеграм-каналів, у Прилуцькому районі вночі пролунало не менше 4 вибухів: ворог поцілив у енергообʼєкт, без електрики ряд населених пунктів. Також є влучання в підприємства інфраструктури.
