Атака дронів на Чернігівщину
Нічна атака РФ на Прилуки: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Обстріл Прилук

Ворог атакував критичну  інфраструктуру Прилук  зранку 7 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив начальник РВА Володимир Чернов.

"Є приліт по обʼєкту критичної інфраструктури. Внаслідок цього в частині міста відсутнє енергопостачання. Ситуація контрольована. На місці працюють всі необхідні служби. Потерпілих немає", - розповів начальник РВА.

Також він додав, що в Прилуцькому районі працюють 56 "Пунктів незламності".

За даними місцевих телеграм-каналів, у Прилуцькому районі вночі пролунало не менше 4 вибухів: ворог поцілив у енергообʼєкт, без електрики ряд населених пунктів. Також є влучання в підприємства інфраструктури.

обстріл (31230) Прилуки (40) Чернігівська область (1096) Прилуцький район (21)
