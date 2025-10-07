Ночная атака РФ на Прилуки: поврежден объект критической инфраструктуры
Враг атаковал критическую инфраструктуру Прилук утром 7 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил начальник РВА Владимир Чернов.
"Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. Вследствие этого в части города отсутствует энергоснабжение. Ситуация контролируемая. На месте работают все необходимые службы. Пострадавших нет", - рассказал начальник РВА.
Также он добавил, что в Прилуцком районе работают 56 "Пунктов несокрушимости".
По данным местных телеграм-каналов, в Прилукском районе ночью было не менее 4 взрывов: враг попал в энергообъект, без электричества - ряд населенных пунктов. Также есть попадания в предприятия инфраструктуры.
