РУС
Последствия утренней вражеской атаки на Сумы: повреждены дома и троллейбус. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 7 октября российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Олега Григорова.

В результате атаки повреждены окна в трех 10-этажных домах и нескольких нежилых помещениях. Также есть частичные обесточивания.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кроме того, в эпицентре взрывов оказался троллейбус, который двигался по маршруту №10А, сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь. В результате взрывной волны в транспортном средстве выбито 20 окон и повреждена обшивка.

На момент удара в салоне находились шесть пассажиров. Один из них получил легкие повреждения от осколков стекла, но от медицинской помощи отказался. Водитель находится в состоянии сильного стресса.

Восстановление троллейбуса продлится ориентировочно два месяца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сумах прогремели взрывы: часть города без света (обновлено)

Сумы под ударом дронов РФ: повреждены троллейбус и дома
обстрел (29888) Сумская область (3745) Сумы (1263) Сумский район (421)
Ворог атакує ,ворог руйнує ,ворог убиває адекватної відповіді по кацапщині немає ,лише пусті слова "найвеличнішого" про нашу потужну зброю.
07.10.2025 09:43 Ответить
Бєлгород обстріляли кілька днів тому і що там зараз - не пишуть . А у відповідь у Чернігівській і частині Сумської області проблеми з електрикою і ТЕЦ в Чернігові розбита.
07.10.2025 09:56 Ответить
На об'їзній, біля "Епіцентру", східна частина міста.
07.10.2025 09:48 Ответить
 
 