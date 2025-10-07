Последствия утренней вражеской атаки на Сумы: повреждены дома и троллейбус. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 7 октября российские захватчики атаковали Сумы беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Олега Григорова.
В результате атаки повреждены окна в трех 10-этажных домах и нескольких нежилых помещениях. Также есть частичные обесточивания.
Кроме того, в эпицентре взрывов оказался троллейбус, который двигался по маршруту №10А, сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь. В результате взрывной волны в транспортном средстве выбито 20 окон и повреждена обшивка.
На момент удара в салоне находились шесть пассажиров. Один из них получил легкие повреждения от осколков стекла, но от медицинской помощи отказался. Водитель находится в состоянии сильного стресса.
Восстановление троллейбуса продлится ориентировочно два месяца.
