В Сумах прогремели взрывы: часть города без света (обновлено)

Утром 7 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Сумы. В городе прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

В нескольких районах пропал свет, работают экстренные службы.

По информации начальника ОВА Олега Григорова, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города.

"Есть повреждения, в частности в жилом секторе. Также есть частичные обесточения. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о вражеских беспилотниках, которые приближались к городу.

