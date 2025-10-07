В Сумах прогремели взрывы: часть города без света (обновлено)
Утром 7 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Сумы. В городе прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
В нескольких районах пропал свет, работают экстренные службы.
По информации начальника ОВА Олега Григорова, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города.
"Есть повреждения, в частности в жилом секторе. Также есть частичные обесточения. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Ранее мониторинговые каналы сообщали о вражеских беспилотниках, которые приближались к городу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nika Vesela
показать весь комментарий07.10.2025 09:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль