У Сумах пролунали вибухи: частина міста без світла (оновлено)

Зранку 7 жовтня російські загарбники вкотре атакували Суми. У місті пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

У кількох районах зникло світло, працюють екстрені служби.

Раніше моніторингові канали повідомляли про ворожі безпілотники, які наближались до міста.

За інформацією начальника ОВА Олега Григорова, ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста.

"Є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Також є часткові знеструмлення. Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

