УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10432 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на Суми
868 2

У Сумах пролунали вибухи: частина міста без світла (оновлено)

Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у "шахеди", щоб подолати українську ППО

Зранку 7 жовтня російські загарбники вкотре атакували Суми. У місті пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

У кількох районах зникло світло, працюють екстрені служби.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше моніторингові канали повідомляли про ворожі безпілотники, які наближались до міста.

За інформацією начальника ОВА Олега Григорова, ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста.

"Є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Також є часткові знеструмлення. Попередньо, без постраждалих",  - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Шосткинській громаді поступово відновлюють електропостачання після масованих ударів РФ

Автор: 

безпілотник (5005) Сумська область (4309) Суми (1005) Сумський район (429)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захист неба нульовий(
показати весь коментар
07.10.2025 09:09 Відповісти
ну чого ж,в ранці одного збили,бували дні що збивали навіть все що летіло,і недозбите падало куди заманеться,але люди стараються.....
показати весь коментар
07.10.2025 09:39 Відповісти
 
 