У Сумах пролунали вибухи: частина міста без світла (оновлено)
Зранку 7 жовтня російські загарбники вкотре атакували Суми. У місті пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
У кількох районах зникло світло, працюють екстрені служби.
Раніше моніторингові канали повідомляли про ворожі безпілотники, які наближались до міста.
За інформацією начальника ОВА Олега Григорова, ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста.
"Є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Також є часткові знеструмлення. Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
