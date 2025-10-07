У Шосткинській громаді поступово відновлюють електропостачання після масованих ударів РФ

У Шосткинській громаді Сумської області триває відновлення електропостачання після російських атак. Частина будинків уже отримує світло постійно, іншим подача здійснюється за тимчасовими графіками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Після масованих ударів ворога у Шосткинській громаді тривають відновлювальні роботи", — зазначив він.

За словами Григорова, енергетики поступово відновлюють подачу електроенергії в усіх мікрорайонах громади.

Нагадаємо, 4 жовтня через удари росіян по Сумщині були знеструмлені місто Шостка та частина району.

