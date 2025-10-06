У Шостці попри відключення електроенергії відновили виробництво хліба

У Шостці Сумської області відновили виробництво хліба, яке тимчасово було призупинене через перебої з електропостачанням.

Про це повідомили в Шосткинській районній військовій адміністрації.

"Місцевий виробник повідомив, що відновив роботу хлібопекарського виробництва. [...] Продукція доставляється в торговельну мережу міста, і вже сьогодні на полицях магазинів шосткинці зможуть придбати свіжий хліб місцевого виробництва", – сказано в повідомленні.

Наразі поставки хліба та хлібобулочних виробів у Шостці відновлюються, і очікується, що вже найближчими днями асортимент і кількість продукції у магазинах повернеться до звичного рівня.

Раніше через перебої з електропостачанням місцеве виробництво тимчасово не працювало, а хліб завозили з Сум та Глухова, що дозволило частково забезпечити потреби населення. Проте запасів вистачало ненадовго, а продукція швидко розкуповувалася.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, в Шостці відбудеться тимчасове припинення електропостачання у зв'язку з проведенням робіт із ліквідації наслідків військової агресії Росії.

Нагадаємо, 4 жовтня через російський удар балістикою та дронами-камікадзе у мешканців Шостки зникли вода, та газ. У Сумській філії "Газомереж" підтвердили, що газорозподільчі потужності були пошкоджені.