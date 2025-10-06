Шостку тимчасово знеструмлять для ліквідації наслідків російської атаки, - "Сумиобленерго"
У Шостці відбудеться тимчасове припинення електропостачання у зв’язку з проведенням робіт із ліквідації наслідків військової агресії Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".
Як зазначається, під час цих заходів можливі короткочасні відновлення та повторні знеструмлення.
"Це вимушений крок, адже енергетики працюють над комплексним рішенням, яке дозволить забезпечити електроенергією всіх споживачів, які зараз залишаються без електроенергії", - поясниил в обленерго.
Більше інформації щодо забезпечення міста електроенергією на цю мить немає.
