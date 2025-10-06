Шостку временно обесточат для ликвидации последствий российской атаки, - "Сумыоблэнерго"

В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

Как отмечается, во время этих мероприятий возможны кратковременные восстановления и повторные обесточивания.

"Это вынужденный шаг, ведь энергетики работают над комплексным решением, которое позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии", - пояснили в облэнерго.

Также читайте: После удара РФ в Шостке восстанавливают газоснабжение

Больше информации по обеспечению города электроэнергией на данный момент нет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ