Шостку временно обесточат для ликвидации последствий российской атаки, - "Сумыоблэнерго"
В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".
Как отмечается, во время этих мероприятий возможны кратковременные восстановления и повторные обесточивания.
"Это вынужденный шаг, ведь энергетики работают над комплексным решением, которое позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии", - пояснили в облэнерго.
Больше информации по обеспечению города электроэнергией на данный момент нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль