РУС
Новости Удары по энергетике
122 0

Шостку временно обесточат для ликвидации последствий российской атаки, - "Сумыоблэнерго"

світло

В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

Как отмечается, во время этих мероприятий возможны кратковременные восстановления и повторные обесточивания.

"Это вынужденный шаг, ведь энергетики работают над комплексным решением, которое позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии", - пояснили в облэнерго.

Также читайте: После удара РФ в Шостке восстанавливают газоснабжение

Больше информации по обеспечению города электроэнергией на данный момент нет.

Автор: 

облэнерго (128) Сумская область (3739) Шостка (104) отключение света (444) Шосткинский район (104)
