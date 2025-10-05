После удара РФ в Шостке восстанавливают газоснабжение

В Шостке Сумской области работники газовых служб начали подключать жилые дома к системе газоснабжения после повреждений сетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию подтвердил Сумской филиал ООО "Газораспределительные сети Украины".

"Уважаемые потребители газа! Пожалуйста, перекройте краны перед приборами и обеспечьте доступ в свои квартиры для проведения подключения", - отметили в сообщении компании.

В то же время все работники филиала должны показать служебные удостоверения и быть одетыми в фирменную спецодежду с логотипом организации.

Напомним, 4 октября из-за российского удара баллистикой и дронами-камикадзе у жителей Шостки исчезли вода и газ. В Сумском филиале "Газосетей" подтвердили, что газораспределительные мощности были повреждены.

Местные власти и аварийные бригады работают над скорейшим восстановлением коммунальных услуг в городе. Жителей просят оперативно сообщать о любых проблемах с газоснабжением в соответствующие службы.

