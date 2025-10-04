Зеленский об ударе РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке: десятки пострадавших, на месте были работники "Укрзализныци" и пассажиры. ВИДЕО
Враг ударил беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Все необходимые службы уже на месте и начали оказывать помощь людям. Выясняется вся информация о пострадавших. По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, россияне не могли не знать, что бьют по гражданским.
"И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает, что убийства и террор - это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия", - добавил глава государства.
