РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8600 посетителей онлайн
Новости Видео Обстрелы Сумщины
1 901 12

Зеленский об ударе РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке: десятки пострадавших, на месте были работники "Укрзализныци" и пассажиры. ВИДЕО

РФ ударила по поезду Шостка-Киев: есть раненые

Враг ударил беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ Изображение

"Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Все необходимые службы уже на месте и начали оказывать помощь людям. Выясняется вся информация о пострадавших. По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, россияне не могли не знать, что бьют по гражданским.

Также читайте: Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине: прицельно попали по вагонам. Пострадавших около 30 (обновлено). ФОТО

"И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает, что убийства и террор - это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия", - добавил глава государства.

Зеленский Владимир (22148) обстрел (29830) Сумская область (3724) Шостка (91) Шосткинский район (90)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
04.10.2025 13:07 Ответить
+9
Патрібні сильнії дії!!! Кляті наглосакси дій сильних не роблять!!! Розмов про рожеві фламінгі недостатньо!! Ой, розмов про Тауруси та Томагавки, звісно. Де блін вони???
показать весь комментарий
04.10.2025 12:56 Ответить
+6
ТОРМОЗ, Поки ми пишемо, що треба бити по російський зализниці, яка везе зброю і продукти кацапам, КАЦАПИ МОВЧКИ ВЖЕ БЬЮТЬ ПО УКРАЇНСЬКИЙ ЗАЛИЗНИЦІ
показать весь комментарий
04.10.2025 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Патрібні сильнії дії!!! Кляті наглосакси дій сильних не роблять!!! Розмов про рожеві фламінгі недостатньо!! Ой, розмов про Тауруси та Томагавки, звісно. Де блін вони???
показать весь комментарий
04.10.2025 12:56 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 13:07 Ответить
Цей відосик і є симетрична відповідь про яку ти погрожував?
показать весь комментарий
04.10.2025 13:08 Ответить
Потужні дії - потужний удар десятками Фламінго. Виробляють по 30 шт в місяць, в ударів немає( Виробник казав, що Томагавк це вчорашній день, в ми просимо старий мотлох замість потужного вітчизняного Фламінго. Чому Президент не дає команду на потужну ракетну відповідь? Для чого зберігає Фламінго на складах? Мабуть в його оточенні є кріт...
показать весь комментарий
04.10.2025 13:16 Ответить
ТОРМОЗ, Поки ми пишемо, що треба бити по російський зализниці, яка везе зброю і продукти кацапам, КАЦАПИ МОВЧКИ ВЖЕ БЬЮТЬ ПО УКРАЇНСЬКИЙ ЗАЛИЗНИЦІ
показать весь комментарий
04.10.2025 13:19 Ответить
Це звіт про виконане завдання, Вовочка ? Поклич президента, хай він скаже де поділось ППО на Чернігівському-Сумському напрямку ?
показать весь комментарий
04.10.2025 13:21 Ответить
Нюхнув "доріжку" та зробив "отвєтку". Нажаль це буде продовжуватися і далі. Терор кацапні та ниття члєнограя у відосіках.
показать весь комментарий
04.10.2025 13:24 Ответить
****....
показать весь комментарий
04.10.2025 13:28 Ответить
Сдохни тварюка !!!
показать весь комментарий
04.10.2025 13:57 Ответить
Прокинувся, проквакав, зроблено, залік
показать весь комментарий
04.10.2025 14:05 Ответить
Бажаю усім лаптеногім в кожному закуточку землі, опинитися на місці людей, які опинилися у цьому поїзді!
показать весь комментарий
04.10.2025 14:08 Ответить
Чмо тупориле! А, як там курська авантюра, що убезпечила сумщину від обстрілів.
показать весь комментарий
04.10.2025 14:42 Ответить
 
 