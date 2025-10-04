УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9136 відвідувачів онлайн
Новини Відео Обстріли Сумщини
1 499 11

Зеленський про удар РФ по залізничному вокзалу в Шостці: десятки постраждалих, на місці були працівники "Укрзалізниці" і пасажири. ВIДЕО

Ворог ударив безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних.

Також читайте: Окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині: прицільно поцілили по вагонах. Постраждалих близько 30 (оновлено). ФОТО

"І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор - це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - додав глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (25702) обстріл (31171) Сумська область (4296) Шостка (69) Шосткинський район (90)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Патрібні сильнії дії!!! Кляті наглосакси дій сильних не роблять!!! Розмов про рожеві фламінгі недостатньо!! Ой, розмов про Тауруси та Томагавки, звісно. Де блін вони???
показати весь коментар
04.10.2025 12:56 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2025 13:07 Відповісти
Цей відосик і є симетрична відповідь про яку ти погрожував?
показати весь коментар
04.10.2025 13:08 Відповісти
Потужні дії - потужний удар десятками Фламінго. Виробляють по 30 шт в місяць, в ударів немає( Виробник казав, що Томагавк це вчорашній день, в ми просимо старий мотлох замість потужного вітчизняного Фламінго. Чому Президент не дає команду на потужну ракетну відповідь? Для чого зберігає Фламінго на складах? Мабуть в його оточенні є кріт...
показати весь коментар
04.10.2025 13:16 Відповісти
ТОРМОЗ, Поки ми пишемо, що треба бити по російський зализниці, яка везе зброю і продукти кацапам, КАЦАПИ МОВЧКИ ВЖЕ БЬЮТЬ ПО УКРАЇНСЬКИЙ ЗАЛИЗНИЦІ
показати весь коментар
04.10.2025 13:19 Відповісти
Це звіт про виконане завдання, Вовочка ? Поклич президента, хай він скаже де поділось ППО на Чернігівському-Сумському напрямку ?
показати весь коментар
04.10.2025 13:21 Відповісти
Нюхнув "доріжку" та зробив "отвєтку". Нажаль це буде продовжуватися і далі. Терор кацапні та ниття члєнограя у відосіках.
показати весь коментар
04.10.2025 13:24 Відповісти
****....
показати весь коментар
04.10.2025 13:28 Відповісти
Сдохни тварюка !!!
показати весь коментар
04.10.2025 13:57 Відповісти
Прокинувся, проквакав, зроблено, залік
показати весь коментар
04.10.2025 14:05 Відповісти
Бажаю усім лаптеногім в кожному закуточку землі, опинитися на місці людей, які опинилися у цьому поїзді!
показати весь коментар
04.10.2025 14:08 Відповісти
 
 