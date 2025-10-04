Зеленський про удар РФ по залізничному вокзалу в Шостці: десятки постраждалих, на місці були працівники "Укрзалізниці" і пасажири. ВIДЕО

Ворог ударив безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних.

"І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор - це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - додав глава держави.