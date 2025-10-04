Окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині: прицільно поцілили по вагонах. Постраждалих близько 30, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТО

Вдень 3 жовтня російські загарбники вдарили по пасажирському потягу сполученням "Шостка-Київ" на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Постраждали пасажири.

На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція.

Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Близько 30 людей постраждали через атаку РФ по потягу, - розповіла Суспільному т.в.о. голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк.

Поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється,

Через атаку горить вагон.

Атака триває.

За інформацією АТ "Укрзалізниця", вражено два потяги: приміський Терещенська-Новгород-Сіверський та Шостка-Київ. Другий удар по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація.

"Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами.

Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях", - зазначили у компанії.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що станом на 13:00 відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей.

