Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
4 528 16

Окупанти атакували залізничний вокзал на Сумщині: прицільно поцілили по вагонах. Постраждалих близько 30, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТО

Вдень 3 жовтня російські загарбники вдарили по пасажирському потягу сполученням "Шостка-Київ" на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Постраждали пасажири.

На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція.

Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Оновлення 

Близько 30 людей постраждали через атаку РФ по потягу,  - розповіла Суспільному т.в.о. голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк. 

Поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється,

Через атаку горить вагон.

Атака триває.

За інформацією АТ "Укрзалізниця", вражено два потяги: приміський Терещенська-Новгород-Сіверський та Шостка-Київ. Другий удар по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація.

"Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами.

Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях", - зазначили у компанії.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що станом на 13:00 відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей.

РФ вдарила по потягу Шостка–Київ: є поранені

потяг (2035) Сумська область (4296) Укрзалізниця (7076)
Ввечері виступить "найвеличніший" з заявою: ось зараз як відповімо потужно! А люди гинуть, діти гинуть по всій Україні, крім Конче Заспи! Совпадєніє....
Бубочка вже заряжає свою рожевую фламінгу.
коли там вже ті "томагавки/першінги" та все інше...., чи ще не час ... путлер же каже що успішно протистоїть всьому НАТО ...- то в чому проблема - хоче , нехай отримае , а тРампуша ...
коли там вже ті "томагавки/першінги" та все інше...., чи ще не час ... путлер же каже що успішно протистоїть всьому НАТО ...- то в чому проблема - хоче , нехай отримае , а тРампуша ...
Вся суєта Вови ********** з його ракетами "Фламінго" і дронами ППО не варта виїденого яйця, доки живий Пуйло, який віддає накази на знищення українців. Припинити цей абсурд можна тільки фізично знищивши скаженого покидька Пуйла. Але хто його знищить? Явно не ВасяДвамагазина, який не на те підписувався? ВасяДвамагазина -це про бабло і холуйську службу на шобло Вови **********. Знищити Пуйла могли б військові України, якби в них яйця не були з пластиліну. То ж готуйтеся до Столітньої війни- була вже одна така в історії. Тільки виникає питання , що після неї залишиться в Україні , крім руїн, від Сум до Ужгорода.
Жесть, я таким поїздом неодноразово їздив..
І так вагони старенькі, а тепер хз, як воно функціонуватиме
Ввечері виступить "найвеличніший" з заявою: ось зараз як відповімо потужно! А люди гинуть, діти гинуть по всій Україні, крім Конче Заспи! Совпадєніє....
Не тільки в КончуЗаспу нічого не прилітає .

Я , а також деякі адекватні військові, давно підмітили - як тільки ЛІДОР та Єрмак приїздять десь на "нуль" , то одразу мацковити припиняють обстріли цієї їх ділянки фронту та поновлюють тільки тоді, коли ця парочка назнімав патріотичних відосиків попхається до Києва.

Мабуть мацковити лякаються Єрмака, який напевно страшніше батареї Хаймерсів?!
Ога- от ти би точно війну закінчив за два дні! Давай розкажи нам всім шо треба робити?
Вчора ,на Армія ТВ ,якраз говорили .про це,Що кацапи б'ють по цивільних,коли акумулятори в дронах закінчуються,то б'ють по всьому живому.
Треба робити бпла які летять над рф і на своєму шляху скидають міни на все що легко пошкодити та має важливе значення/коштує гроші. Виносити економіку. Або запали на те що можна спалити.
Бубочка вже заряжає свою рожевую фламінгу.
З@лупу свою він заряджає...для рояля...
Зєля - паперовий змій. Вигадав казку про "фламінгу", щоб українців заспокоїти. А сам всі гроші вкрав.
По всіх містах стоять якісь сектанти свідки з палатками за мир і мусора їх ігнорують, сруязику сєпарню , і упц мп теж, може час не вмирати а знищувати внутрішніх сєпарів навідників??
Зелений? Де наші ракети, чи судді, прокурори і офіс президента розікрали гроші?
Потрібно писати не окупанти, а російські фашисти! Тільки так.
руские - ФАШИСТЫ !!!(((( слышите ,вы , пид....сы !!!!
