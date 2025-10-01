Через російські обстріли пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумщині: затримуються потяги

Російські загарбники обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожих атак є пошкодження залізничної інфраструктури та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріли на Сумщині маємо пошкодження інфраструктури та знеструмлення, привели резервні тепловози у готовність. Чекаємо відбою тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" і продовжити рух", - сказано в повідомленні.

Наразі затримуються:

№779/780 Київ-Суми (+02:57);

№787/788 Київ-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Київ (+03:30);

№143/144 Суми-Львів (+01:40).

В "УЗ" додали, що у залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.

