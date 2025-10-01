Через російські обстріли пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумщині: затримуються потяги
Російські загарбники обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожих атак є пошкодження залізничної інфраструктури та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.
"Через обстріли на Сумщині маємо пошкодження інфраструктури та знеструмлення, привели резервні тепловози у готовність. Чекаємо відбою тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" і продовжити рух", - сказано в повідомленні.
Наразі затримуються:
- №779/780 Київ-Суми (+02:57);
- №787/788 Київ-Шостка (+01:05);
- №773/774 Шостка-Київ (+03:30);
- №143/144 Суми-Львів (+01:40).
В "УЗ" додали, що у залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.
