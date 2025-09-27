Ворог вночі атакував залізничну інфраструктуру Одещини: рух поїздів уже відновлено, - "Укрзалізниця"
Атака російських дронів пошкодила залізничну інфраструктуру Одещини. Обійшлося без постраждалих серед залізничників і пасажирів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця"
"Завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. Рух уже відновлено, а залізничники докладають максимум зусиль для мінімізації відставання від графіка", - зазначили у компанії.
