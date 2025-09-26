УКР
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
453 4

Через обстріл Одещини "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів

вагон,укрзалізниця

В Одеській області в пʼятницю, 26 вересня, через пошкодження енергетичної інфраструктури, що є наслідком російських обстрілів, було скасовано низку поїздів. Йдеться про рух приміських поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Укрзалізниця".

Так, скасовано такі рейси:

  • №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;
  • №6254 Одеса-Головна – Подільськ;
  • №6256 Одеса-Головна – Вапнярка;
  • №6255 Вапнярка – Одеса-Головна курсуватиме за зміненим маршрутом Вапнярка – Подільськ.

Скасовані потяги на Одещині

Також в УЗ повідомили, що два приміські поїзди №6251 і №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом. Перший затримується на понад три з половиною години, а другий – на більш як дві години.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала транспортну інфраструктуру Одещини: виникла пожежа

Автор: 

обстріл (31036) Одеська область (3497) Укрзалізниця (7062)
Коментувати
А де відповідь по рашистським залізничним вузлам, вокзалам і електричним підстанціям сімметрично? А ну да, зеле з дерьмаком це не дуже цікаво, це ж не корупцію кришувати і не індульгенції корупціонерам виписувати за бабло.
26.09.2025 11:24 Відповісти
Вчіться користуватися Гуглом і все знайдете...
26.09.2025 11:28 Відповісти
Що знайду? Що на 10 ворожих прильотів один у відповідь. Так це я і так знаю.
26.09.2025 11:30 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8E&sca_esv=70a532a702b7bdb6&hl=ru&sxsrf=AE3TifMD7luCi51y-GhvuEIFuTW25z0Hlg%3A1758873629013&source=hp&ei=HEjWaKjUO8H8wPAP7IeY0Qk&iflsig=AOw8s4IAAAAAaNZWLQ0YtkiHjclkgUfu5r8CYa6VrzKf&ved=0ahUKEwio0vDu-vWPAxVBPhAIHewDJpoQ4dUDCBc&uact=5&oq=%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8E&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjPQsiDRgNC-0YHRltGXINC_0ZbQtNGW0YDQstCw0LvQuCDQt9Cw0LvRltC30L3QuNGG0Y4yBRAhGKABSORMUABYjEFwAHgAkAEAmAGKAqABhhmqAQcxMS4xNC4yuAEDyAEA-**************************************************************************************************************************************************************************************************************-AbIHBzExLjEzLjO4B4QawgcHMC4xNy4xMMgHPw&sclient=gws-wiz Вчу користуватися Гуглом. Дорого.
26.09.2025 11:36 Відповісти
 
 