Через обстріл Одещини "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів

В Одеській області в пʼятницю, 26 вересня, через пошкодження енергетичної інфраструктури, що є наслідком російських обстрілів, було скасовано низку поїздів. Йдеться про рух приміських поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Укрзалізниця".

Так, скасовано такі рейси:

№6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;

№6254 Одеса-Головна – Подільськ;

№6256 Одеса-Головна – Вапнярка;

№6255 Вапнярка – Одеса-Головна курсуватиме за зміненим маршрутом Вапнярка – Подільськ.

Також в УЗ повідомили, що два приміські поїзди №6251 і №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом. Перший затримується на понад три з половиною години, а другий – на більш як дві години.

