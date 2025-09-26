Через обстріл Одещини "Укрзалізниця" скасувала низку рейсів
В Одеській області в пʼятницю, 26 вересня, через пошкодження енергетичної інфраструктури, що є наслідком російських обстрілів, було скасовано низку поїздів. Йдеться про рух приміських поїздів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Укрзалізниця".
Так, скасовано такі рейси:
- №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;
- №6254 Одеса-Головна – Подільськ;
- №6256 Одеса-Головна – Вапнярка;
- №6255 Вапнярка – Одеса-Головна курсуватиме за зміненим маршрутом Вапнярка – Подільськ.
Також в УЗ повідомили, що два приміські поїзди №6251 і №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом. Перший затримується на понад три з половиною години, а другий – на більш як дві години.
Владимир Одесса
Сергей Сергей
Владимир Одесса
Сергей Сергей
