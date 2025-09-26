УКР
РФ атакувала транспортну інфраструктуру Одещини: виникла пожежа

Росіяни атакували Одещину шахедами. Виникла пожежа

Російські окупанти вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, атака була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури області.

"Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

