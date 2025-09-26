РФ атаковала транспортную инфраструктуру Одесской области: возник пожар
Российские оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры области.
"Несмотря на активную работу ПВО, в результате атаки, в частности, повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.
К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
liwimta
показать весь комментарий26.09.2025 09:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль