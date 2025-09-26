РУС
Новости Обстрелы Одесчины
612 1

РФ атаковала транспортную инфраструктуру Одесской области: возник пожар

Россияне атаковали Одесскую область шахидами. Возник пожар

Российские оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры области.

"Несмотря на активную работу ПВО, в результате атаки, в частности, повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

обстрел (29700) Одесская область (3833)
Фото би змінили. Вигляд як пів Одеськоі області горить.
26.09.2025 09:09 Ответить
 
 