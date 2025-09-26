Из-за обстрела Одесщины "Укрзалізниця" отменила ряд рейсов

В Одесской области в пятницу, 26 сентября, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, что является следствием российских обстрелов, был отменен ряд поездов. Речь идет о движении пригородных поездов.

об этом сообщила "Укрзалізниця".

Так, отменены следующие рейсы:

№6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная;

№6254 Одесса-Главная - Подольск;

№6256 Одесса-Главная - Вапнярка;

№6255 Вапнярка - Одесса-Главная будет курсировать по измененному маршруту Вапнярка - Подольск.

Также в УЗ сообщили, что два пригородных поезда №6251 и №6253 сообщениями Вапнярка - Одесса Главная сцеплены в один состав и курсируют по маршруту с резервным тепловозом. Первый задерживается более чем на три с половиной часа, а второй - более чем на два часа.

