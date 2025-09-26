РУС
Из-за обстрела Одесщины "Укрзалізниця" отменила ряд рейсов

В Одесской области в пятницу, 26 сентября, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, что является следствием российских обстрелов, был отменен ряд поездов. Речь идет о движении пригородных поездов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Укрзалізниця".

Так, отменены следующие рейсы:

  • №6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная;
  • №6254 Одесса-Главная - Подольск;
  • №6256 Одесса-Главная - Вапнярка;
  • №6255 Вапнярка - Одесса-Главная будет курсировать по измененному маршруту Вапнярка - Подольск.

Отменены поезда в Одесской области

Также в УЗ сообщили, что два пригородных поезда №6251 и №6253 сообщениями Вапнярка - Одесса Главная сцеплены в один состав и курсируют по маршруту с резервным тепловозом. Первый задерживается более чем на три с половиной часа, а второй - более чем на два часа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала транспортную инфраструктуру Одесской области: возник пожар

обстрел (29700) Одесская область (3833) Укрзализныця (2806)
А де відповідь по рашистським залізничним вузлам, вокзалам і електричним підстанціям сімметрично? А ну да, зеле з дерьмаком це не дуже цікаво, це ж не корупцію кришувати і не індульгенції корупціонерам виписувати за бабло.
