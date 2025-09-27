Враг ночью атаковал железнодорожную инфраструктуру Одесщины: движение поездов уже восстановлено, - "Укрзалізниця"

Атака российских дронов повредила железнодорожную инфраструктуру Одесской области. Обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзалізниця"

"Благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение уже восстановлено, а железнодорожники прилагают максимум усилий для минимизации отставания от графика", - отметили в компании.

