Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
Враг ночью атаковал железнодорожную инфраструктуру Одесщины: движение поездов уже восстановлено, - "Укрзалізниця"

В Одесской области из-за российской атаки повреждена железная дорога

Атака российских дронов повредила железнодорожную инфраструктуру Одесской области. Обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзалізниця"

"Благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение уже восстановлено, а железнодорожники прилагают максимум усилий для минимизации отставания от графика", - отметили в компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов Одесской области "Укрзалізниця" отменила ряд рейсов

обстрел (29713) Укрзализныця (2808)
