Враг ночью атаковал железнодорожную инфраструктуру Одесщины: движение поездов уже восстановлено, - "Укрзалізниця"
Атака российских дронов повредила железнодорожную инфраструктуру Одесской области. Обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзалізниця"
"Благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение уже восстановлено, а железнодорожники прилагают максимум усилий для минимизации отставания от графика", - отметили в компании.
