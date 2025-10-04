РУС
Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Сумской области: прицельно попали по вагонам. ФОТО

Днем 3 октября российские захватчики ударили по пассажирскому поезду сообщением "Шостка-Киев" на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"Пострадали пассажиры.

На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

Развертывается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция.

Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

РФ ударила по поезду Шостка-Киев: есть раненые

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумщине: задерживаются поезда

коли там вже ті "томагавки/першінги" та все інше...., чи ще не час ... путлер же каже що успішно протистоїть всьому НАТО ...- то в чому проблема - хоче , нехай отримае , а тРампуша ...
04.10.2025 12:25 Ответить
Жесть, я таким поїздом неодноразово їздив..
І так вагони старенькі, а тепер хз, як воно функціонуватиме
04.10.2025 12:30 Ответить
Ввечері виступить "найвеличніший" з заявою: ось зараз як відповімо потужно! А люди гинуть, діти гинуть по всій Україні, крім Конче Заспи! Совпадєніє....
04.10.2025 12:42 Ответить
Вчора ,на Армія ТВ ,якраз говорили .про це,Що кацапи б'ють по цивільних,коли акумулятори в дронах закінчуються,то б'ють по всьому живому.
04.10.2025 12:43 Ответить
Треба робити бпла які летять над рф і на своєму шляху скидають міни на все що легко пошкодити та має важливе значення/коштує гроші. Виносити економіку. Або запали на те що можна спалити.
04.10.2025 13:13 Ответить
Бубочка вже заряжає свою рожевую фламінгу.
04.10.2025 12:53 Ответить
З@лупу свою він заряджає...для рояля...
04.10.2025 13:31 Ответить
 
 