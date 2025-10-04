Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Сумской области: прицельно попали по вагонам. ФОТО
Днем 3 октября российские захватчики ударили по пассажирскому поезду сообщением "Шостка-Киев" на Сумщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
"Пострадали пассажиры.
На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.
Развертывается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция.
Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І так вагони старенькі, а тепер хз, як воно функціонуватиме