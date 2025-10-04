Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Сумской области: прицельно попали по вагонам. ФОТО

Днем 3 октября российские захватчики ударили по пассажирскому поезду сообщением "Шостка-Киев" на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"Пострадали пассажиры.

На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

Развертывается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция.

Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

