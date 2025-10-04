Последствия удара РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня днем российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы вследствие атаки на железнодорожный вокзал
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Национальной полиции и ГСЧС Украины.
Как отметили в ГСЧС, в Шосткинской громаде враг атаковал железнодорожный вокзал, из-за чего загорелся один из пассажирских вагонов. Во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел, однако, к счастью, никто из них не пострадал.
Ситуация с безопасностью оставалась напряженной - существовала угроза новых атак как ударными дронами, так и баллистическими ракетами.
Несмотря на опасность, пожар удалось полностью ликвидировать.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Атаки на город продолжаются.
реальність виявилася трохи іншою.. тобто буратіно не терпить і не в темряві, але щодо мешканців Шостки...