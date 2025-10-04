РУС
Последствия удара РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня днем российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы вследствие атаки на железнодорожный вокзал

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения Национальной полиции и ГСЧС Украины.

Как отметили в ГСЧС, в Шосткинской громаде враг атаковал железнодорожный вокзал, из-за чего загорелся один из пассажирских вагонов. Во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел, однако, к счастью, никто из них не пострадал.

Ситуация с безопасностью оставалась напряженной - существовала угроза новых атак как ударными дронами, так и баллистическими ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Шостку: жителей просят максимально ограничить использование газа

Несмотря на опасность, пожар удалось полностью ликвидировать.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Атаки на город продолжаются.

Удар РФ по вокзалу в Шостке
вокзал (271) Сумская область (3724) Шостка (91) ГСЧС (5160) Шосткинский район (90)
Удар по вокзалу в Шостці: у вагоні виявили тіло загиблого
04.10.2025 17:23 Ответить
Постраждалим найшвидшого одужання, бідні люди
04.10.2025 17:33 Ответить
сам чусчанин, жінка з шостки (з маленької літери). Спитайте - скільки відсотків жителів шостки голосувало за янека, опж... і скільки їх чекало і чкає (!!!!!!) кацапів.... бжання інколи здійснюються. Шостка -такий собі міні-бамбас...
04.10.2025 17:41 Ответить
написав у темряві - я з Сум, там слово сумчанин
04.10.2025 17:43 Ответить
Воєнний злочинець ******, намагається з 2014 року, з Українців, зробити сруськає насєлєніє оркостану, під орудою китайців….
04.10.2025 17:56 Ответить
Україна відповідатиме на удари РФ по енергетиці, терпіти в темряві ніхто не буде, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3572495
реальність виявилася трохи іншою.. тобто буратіно не терпить і не в темряві, але щодо мешканців Шостки...
