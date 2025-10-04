УКР
Новини Фото Удар РФ по Шостці
4 398 10

Наслідки удару РФ по залізничному вокзалу в Шостці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дописи Національної поліції та ДСНС України.

Як зазначили в ДСНС, у Шосткинській громаді ворог атакував залізничний вокзал, через що зайнявся один із пасажирських вагонів. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Безпекова ситуація залишалася напруженою — існувала загроза нових атак як ударними дронами, так і балістичними ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Шостку: мешканців просять максимально обмежити використання газу

Попри небезпеку, пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Атаки на місто продовжуються.

Удар РФ по вокзалу в Шостці
Автор: 

вокзал (295) Сумська область (4296) Шостка (69) ДСНС (5304) Шосткинський район (90)
Топ коментарі
+6
Постраждалим найшвидшого одужання, бідні люди
показати весь коментар
04.10.2025 17:33 Відповісти
+6
сам чусчанин, жінка з шостки (з маленької літери). Спитайте - скільки відсотків жителів шостки голосувало за янека, опж... і скільки їх чекало і чкає (!!!!!!) кацапів.... бжання інколи здійснюються. Шостка -такий собі міні-бамбас...
показати весь коментар
04.10.2025 17:41 Відповісти
+3
написав у темряві - я з Сум, там слово сумчанин
показати весь коментар
04.10.2025 17:43 Відповісти
Удар по вокзалу в Шостці: у вагоні виявили тіло загиблого
показати весь коментар
04.10.2025 17:23 Відповісти
Постраждалим найшвидшого одужання, бідні люди
показати весь коментар
04.10.2025 17:33 Відповісти
сам чусчанин, жінка з шостки (з маленької літери). Спитайте - скільки відсотків жителів шостки голосувало за янека, опж... і скільки їх чекало і чкає (!!!!!!) кацапів.... бжання інколи здійснюються. Шостка -такий собі міні-бамбас...
показати весь коментар
04.10.2025 17:41 Відповісти
написав у темряві - я з Сум, там слово сумчанин
показати весь коментар
04.10.2025 17:43 Відповісти
Воєнний злочинець ******, намагається з 2014 року, з Українців, зробити сруськає насєлєніє оркостану, під орудою китайців….
показати весь коментар
04.10.2025 17:56 Відповісти
Україна відповідатиме на удари РФ по енергетиці, терпіти в темряві ніхто не буде, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3572495
реальність виявилася трохи іншою.. тобто буратіно не терпить і не в темряві, але щодо мешканців Шостки...
показати весь коментар
04.10.2025 17:58 Відповісти
Оманська Гнида потужним відосиком сподіваюсь просралась
показати весь коментар
04.10.2025 18:10 Відповісти
А Україна в відповідь вїбашила по мирняку белгорода, ростова, курська
показати весь коментар
04.10.2025 18:52 Відповісти
Фон дер Ляйен, ваші тиски тривають роками, коли говорили, що потрібно бити бумерангом у відповідь, ні, не можна. Минули роки, почали репу чесати, та можна. Потрібно не тільки заправки склади куярити, а всю кацапську нечисть... **** не розуміє слова тиск, цій тварюці пофіг, він не страждає, його рідні та близькі не страждають... А коли будемо віддавати бумерангом, кацапи завиють, невже не зрозуміло... А ваш тиск це рік і два...
показати весь коментар
04.10.2025 19:00 Відповісти
Путін діє як нацисти і фашисти Він - рашист. Шизофренік-маньяк. Його оточення і вся московська влади - те саме.
показати весь коментар
04.10.2025 19:02 Відповісти
 
 