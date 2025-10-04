Наслідки удару РФ по залізничному вокзалу в Шостці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні вдень російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дописи Національної поліції та ДСНС України.
Як зазначили в ДСНС, у Шосткинській громаді ворог атакував залізничний вокзал, через що зайнявся один із пасажирських вагонів. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав.
Безпекова ситуація залишалася напруженою — існувала загроза нових атак як ударними дронами, так і балістичними ракетами.
Попри небезпеку, пожежу вдалося повністю ліквідувати.
Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Атаки на місто продовжуються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
реальність виявилася трохи іншою.. тобто буратіно не терпить і не в темряві, але щодо мешканців Шостки...