Наслідки удару РФ по залізничному вокзалу в Шостці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дописи Національної поліції та ДСНС України.

Як зазначили в ДСНС, у Шосткинській громаді ворог атакував залізничний вокзал, через що зайнявся один із пасажирських вагонів. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Безпекова ситуація залишалася напруженою — існувала загроза нових атак як ударними дронами, так і балістичними ракетами.

Попри небезпеку, пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Атаки на місто продовжуються.











