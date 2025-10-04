Атака РФ на Шостку: мешканців просять максимально обмежити використання газу
Шостка Сумської області сьогодні перебуває під безпрецедентно масованою атакою з боку РФ.
Про це заявив мер Шостки Микола Нога, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через ворожі удари пошкоджені об'єкти енергопостачання, водогін, система газозабезпечення.
"Шановні жителі Шосткинської громади! У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу!", - йдеться у повідомленні.
За його словами, це дасть можливість не допустити збій системи, і водночас закликав жителів слідкувати за газовими приладами.
