Атака РФ на Шостку: мешканців просять максимально обмежити використання газу

Шостка Сумської області сьогодні перебуває під безпрецедентно масованою атакою з боку РФ.

Про це заявив мер Шостки Микола Нога, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожі удари пошкоджені об'єкти енергопостачання, водогін, система газозабезпечення.

"Шановні жителі Шосткинської громади! У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу!", - йдеться у повідомленні.

За його словами, це дасть можливість не допустити збій системи, і водночас закликав жителів слідкувати за газовими приладами.

Також читайте: Удар РФ по вокзалу в Шостці: 8 поранених госпіталізовані, одна людина у важкому стані