Атака РФ на Шостку: мешканців просять максимально обмежити використання газу

Шостка Сумської області сьогодні перебуває під безпрецедентно масованою атакою з боку РФ.

Про це заявив мер Шостки Микола Нога, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожі удари пошкоджені об'єкти енергопостачання, водогін, система газозабезпечення.

"Шановні жителі Шосткинської громади! У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу!", - йдеться у повідомленні.

За його словами, це дасть можливість не допустити збій системи, і водночас закликав жителів слідкувати за газовими приладами.

шо там? які новини?
з ким ще, зе!гніда обговорив щось?
04.10.2025 16:48 Відповісти
InfoResist
@InfoResist
·
4 год
Нардеп оприлюднив фото знищеного трансформатора за $7 млн: бетон лише на папері

За документацією він повинен бути захищений бетонним саркофагом другого рівня захисту і антидроновою сіткою https://inforesist.org/ua/nardep-oprylyudnyv-foto-znyshhenogo-transformatora-za-7-mln-beton-lyshe-na-paperi/
04.10.2025 16:50 Відповісти
це, отой балабол кучеренко?
вірний паж багіні жюльки зубожіння пів вареника?
04.10.2025 17:14 Відповісти
Та зегниди здали суми і область ще в 2022 році як і чонгар
04.10.2025 16:52 Відповісти
 
 